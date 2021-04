Aktualisiert am

Probestunde im Schützenverein : Was macht das Schießen mit dem Menschen?

Reinhard Müller kurz bevor er mit der Walther-Pistole einen Schuss im „Schützenverein Bad Vilbel 1898 e.V.“ abfeuert. Sein kleiner Sohn schaut ihm dabei zu. Bild: Hannah Aders

Seit langem keine Waffe mehr in der Hand gehabt. Also auf zu einer Probestunde in den Schützenverein von Bad Vilbel. Schießen hat seinen Reiz – und gibt zu denken.