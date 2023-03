Die außergewöhnlichsten Fotos, die es von Bertolt Brecht gibt, stammen aus dem Jahr 1927. Die Serie von 32 Glasnegativen und einem Abzug zeigen den Dichter in einem ledernen Frauenmantel. Brecht, damals 29, spielt vor neutralem Hintergrund mit der Kamera, zum Teil unter lässig-provokativer Verwendung einer Zigarre. Manche der hochgradig inszenierten Fotos zeigen ihn im Seitenprofil, so, wie man es damals vor allem von Polizeifotos kannte. Der junge Mann fühlt sich offenbar so wohl vor der Kamera, dass naheliegt, nach seiner Beziehung zum Fotografen zu fragen. Dessen Name: Konrad Reßler.

Der Schwabe, der 1875 in Donauwörth geboren wurde, hatte es in Brechts Geburtsstadt Augsburg zum königlich-bayerischen Hoffotografen gebracht. Voraussetzung für das Tragen dieses Titels war neben einer Geldzahlung an die Wittelsbacher vor allem fotografische Qualität. Diese allein erklärt aber nicht, warum Reßler das Vertrauen Brechts hatte. Entscheidend war, dass die Familien Reßler und Brecht befreundet waren. Der ältere Konrad dürfte für den jüngeren Bert wie ein Onkel gewesen sein.

Möglicherweise ein Spaß-Shooting

Von der Existenz der in Reßlers Augsburger Atelier aufgenommenen Mantel-Fotos war über Jahrzehnte nichts bekannt. Brecht hat die Bilder mutmaßlich nie genutzt – ein Hinweis, dass es sich um ein Spaß-Shooting gehandelt haben könnte. Im „Dritten Reich“ war Brecht verfemt, nach 1945 war es in Westdeutschland nicht viel besser. Mitte der Achtziger meldete sich die jüngere der beiden Reßler-Töchter beim Münchner Fotomuseum, ob es nicht Interesse am Nachlass des Vaters gebe. Das Museum sprang erst darauf an, als es realisierte, dass auch Brecht-Fotos darunter waren. Mit denen gab es dann 1986 eine kleine Ausstellung.

So richtig bemerkt, was das für ein Schatz ist, hat aber erst der Schriftsteller und Fotohistoriker Hans-Michael Koetzle, als er durch die Ausstellung ging. Im Gespräch sagt er, die Fotos seien für Reßler ungewöhnlich. Man wisse, dass Brecht ein Jahr vor dem Fototermin eine Porträt-Sitzung bei dem Maler Rudolf Schlichter hatte, einem Vertreter der Neuen Sachlichkeit. „Vermutlich“, sagt Koetzle, „brachte Brecht Schlichters ästhetische Ideen mit in Reßlers Atelier und führte dort Regie.“ Näher ausgeführt hat er das in dem 1987 erschienenen Bildband „Bertolt Brecht beim Photographen“.

2015 zeigte sich dann, dass Reßler noch viel mehr hinterlassen hat: 42.000 Glasplatten. Glas war von der Mitte des 19. Jahrhunderts an das gängige Trägermaterial für Fotoemulsionen. Die Negative wurden auf dem Dachboden in Reßlers ehemaligem Wohnhaus entdeckt, von dem Literaturhistoriker Dirk Heißerer, der in Augsburg literarische Spaziergänge organisiert, unter anderem auf den Spuren Brechts. Heißerer und der von ihm ins Boot geholte Kurt Idrizovic, Inhaber einer gut sortierten Buchhandlung und umtriebiger Kultur-Aktivist, schalteten das Augsburger Stadtarchiv ein. Das übernahm die Bilder. Sie zeigen das gesetzte Bürgertum aus Augsburg und der Region, wie es sich hübsch gemacht hat für den Fototermin. Könnte auch Bürgersohn Brecht darunter sein? Gar auf solch spektakulären Fotos wie denen mit dem Mantel? Mit einer Liebschaft?!