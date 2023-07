Priyanka Chopra Jonas hat ihre Karriere im Jahr 2000 als Gewinnerin des Wettbewerbs Miss World begonnen. Daraufhin wurde die Schönheitskönigin erst zum Bollywood-Star, dank der Serie „Quantico“ oder Filmen wie „Baywatch“, „Der weiße Tiger“ und „Matrix Resurrections“ ist sie längst auch international erfolgreich. Die 1982 im indischen Jamshedpur geborene Schauspielerin lebt inzwischen mit Ehemann Nick Jonas und kleiner Tochter in Los Angeles. Zum Videointerview bittet sie in einem unauffälligen Kapuzenpulli, unter dem noch das weiß-goldene Outfit hervorblitzt, in dem sie gerade einen Werbeauftritt für ihre Serie „Citadel“ absolviert hat (zu sehen bei Prime Video). Im Kino ist sie vom Donnerstag an in der romantischen Komödie „Love Again“ zu sehen. Sie sitzt in einem schmucklosen Konferenzraum, ein wenig erschöpft, aber gut gelaunt, neben sich das Handy und ein bisschen Kokoswasser.

Ms. Chopra Jonas, Ihr neuer Film „Love Again“ ist eine Neuverfilmung von Karoline Herfurths „SMS für dich“. Haben Sie das deutsche Original gesehen?