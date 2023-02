Ich habe keine Ahnung, wie die vielen Passwörter für die Onlineshops lauten, in denen ich hin und wieder mal etwas bestelle. Ich vergesse sie sofort und muss mir beim nächsten Mal meistens einen neuen Link schicken lassen. Sofern verfügbar, ist mir die „Als Gast einkaufen“-Option – ohne Log-in, dafür mit zusätzlicher Adress-Schleife – die liebste. Auch in der Stadt, beim Offline-Shopping, war ich lange Zeit „als Gast“ unterwegs. Mal abgesehen von der Payback-Frage hatte ich dort auch meine Ruhe.

Kann man dazu Nein sagen?

Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Eine Frage fällt jetzt immer zuverlässiger beim Bezahlen, egal, ob ich im Kaufhaus an der Kasse mit zwei Paar Strümpfen stehe oder im Laden für Heimtextilien mit einem Schwung neuer Handtücher. Egal, ob ich in meiner Nachbarschaft einkaufe oder in Paris mit gebrochenem Französisch zahlen will. Stets heißt es: Sind Sie schon Kundin bei uns?