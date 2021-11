Beim Dreh für „The Outlaws“ : Christopher Walken zerstört originales Banksy-Kunstwerk

Aktualisiert am

Immer wieder werden seine Werke zerstört, mal von Dritten, mal absichtlich vom Künstler persönlich. Im Jahr 2018 schredderte sich Banksys Kunstwerk „Girl with Balloon“ bei einer Auktion selbst, und vor einem Jahr wurde sein Graffiti in der U-Bahn von der Behörde weggewischt. Dieses Mal war es der US-amerikanische Schauspieler Christopher Walken („Pulp Fiction“), der ein Motiv des Streetart-Künstlers übermalt hat.

Im Staffelfinale der BBC-Serie „The Outlaws” setzt Walken mit einer Farbrolle an und überstreicht das Werk, eine Ratte mit zwei Sprühdosen und dem Schriftzug Banksy, mit einer ordentlichen Schicht heller Wandfarbe. Der 78-Jährige spielt in dem Comedy-Thriller ein Mitglied einer Kleinkriminellen-Gruppe, die im Rahmen gemeinnütziger Arbeit ein Gebäude renovieren. Als er das Rattenmotiv von Banksy entdeckt, macht er seine Aufsichtsperson darauf aufmerksam. Diese sieht nicht mal hin, sondern erinnert ihn nur daran, dass alle Graffitis übermalt werden müssen. Nach kurzem Zögern und dem Kommentar „das ist wirklich gut”, verschwindet die Ratte dann tatsächlich hinter einer Schicht beiger Farbe.

Ein Original-Exemplar

Ein Sprecher der Produktion bestätigte in einem Statement, dass es sich bei der Ratte um ein Original Banksy handelt: „Wir können bestätigen, dass das Kunstwerk am Ende von ‚The Outlaws' ein Original von Banksy war, und dass Christopher Walken dieses Kunstwerk während der Dreharbeiten dieser Szene übermalt und letztendlich zerstört hat.“

Mehr zum Thema 1/

Die Szene entstand demnach mit dem Einverständnis des Streetart-Künstlers. Banksy habe das Werk extra für den Dreh dort plaziert – damit es in einer Szene innerhalb weniger Sekunden wieder verschwinden kann. Eine Bedingung soll er allerdings gestellt haben: „dass sie es wirklich übermalen – und dass es sein Held Christopher ist, der die Farbrolle hält”.

Um die Werke von Banksy gibt es einen regelrechten Hype am Kunstmarkt, sie wechseln oft für mehrere Millionen den Besitzer. Das halbgeschredderte Werk „Love in the Bin“ wurde erst im Oktober für 16 Millionen Pfund versteigert.