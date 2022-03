Zehn Dinge, die Sie noch nicht über die Oscars wussten

Oscars 2022

Von Maria Wiesner

Am Sonntag werden die begehrten Filmpreise in Los Angeles vergeben. Doch wer ist eigentlich der jüngste Gewinner in der Geschichte des Oscars? Und wer hat die meisten Trophäen bekommen? Wir sind zehn kuriosen Oscar-Fragen nachgegangen.