Interview mit Oscar Isaac : „Alles im Leben ist begrenzt“

Der Schauspieler Oscar Isaac spielt in der neuen Serie „Moon Knight“ eine liebe, witzige und introvertierte Figur. Im Interview spricht er über die Dreharbeiten, Einsamkeit am Set und seine evangelikalen Eltern.

In einer Szene von „Moon Knight“: Der 43 Jahre alte Oscar Isaac, Sohn eines Kubaners und einer Guatemaltekin, wuchs in Miami auf. Bild: AP

Herr Isaac, Sie sagten kürzlich über Ihre neue Rolle in der Serie „Moon Knight“, die seit vergangener Woche bei Disney+ läuft, dass Sie dort die Möglichkeit gefunden hätten, Dinge zu tun, die völlig neu für Sie waren. Was genau meinen Sie damit?

Der Museumsangestellte Steven beispielsweise ist eine Figur, wie ich sie noch nie gespielt habe: lieb und witzig und intro­vertiert. Außerdem ist er Brite, was so gar nicht im Drehbuch stand, aber ich mir ausgedacht habe. Doch Stevens Persönlichkeit hat ja noch eine ganz andere Seite; im Grunde spiele ich in „Moon Knight“ längst nicht nur eine Figur. Zwei ganz unterschiedliche Typen in der gleichen Ge­schichte zu spielen war für mich definitiv etwas Neues. Außerdem war ich so intensiv wie nie zuvor an der Entwicklung einer Rolle beteiligt. Ich war in fast alle Entscheidungen mit eingebunden, auch das war eine Erfahrung, die ich so noch nie hatte.

Klingt gut. Aber haben Sie trotzdem kurz drüber nachdenken müssen, ob Sie sich in die riesige Marvel-Maschinerie begeben?

Und wie. Monatelang habe ich die Entscheidung hinausgezögert. Manchmal hätte ich am liebsten meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich einfach nicht wusste, ob ich die Rolle wirklich annehmen soll oder nicht.

Weil man sich bei Marvel recht sicher sein kann, dass man an die Rolle länger gebunden sein wird als für sechs Episoden?

Einmal das. Aber auch, weil ich Angst hatte vor dem Moment, dass ich mich irgendwann in ein Superhelden-Cape gehüllt am Set wiederfinde und mich frage, was ich da eigentlich mache. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe ein riesiges Potential in diesem Projekt erkannt und war mir sicher, dass die Sache im Idealfall ein großer Spaß und kreativ unglaublich erfüllend sein kann. Aber es gibt nie eine Garantie – und der schlimmste vorstellbare Fall verursachte Panik in mir. Schon allein, weil die Dreharbeiten acht Monate lang dauerten.

Der Erwartungsdruck der Fans war es also nicht, der Ihnen Kopfschmerzen bereitete?

Nein, an den dachte ich eigentlich nicht. Darüber, ob Fans und Kritiker am Ende eine Sache mögen oder nicht, hat man sowieso keine Kontrolle, deswegen kann ich das ganz gut von mir fernhalten. Mich trieb wirklich mehr die Frage um, wie groß die Chance ist, dass ich da etwas zusage, bei dem ich während der Arbeit monatelang unglücklich bin. Aber ich habe mir dann erlaubt, wirklich einige Wochen lang intensiv mit allen Beteiligten zu reden, um möglichst sicherzustellen, dass wir alle das Gleiche wollen. Und irgendwann war ich mir dann recht sicher, dass die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe eher gering ist.

Hat man Sie auch schon wissen lassen, ob und wie es mit der „Moon Knight“-Figur nun weitergeht, sei es in Serienform oder im Kino?

Marvel-Boss Kevin Feige lässt sich da ja nie wirklich in die Karten blicken. Weiter als über diese erste Staffel hinaus hat er mit mir noch nichts besprochen. Hängt aber vermutlich auch davon ab, wie die Fans die Figur nun aufnehmen werden.

Die Figur leidet, wie Sie schon angedeutet haben, an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Wie viel Fingerspitzengefühl ist bei so etwas nötig, obwohl wir uns hier in einem Fantasy-Szenario befinden?

Nicht nur viel Fingerspitzengefühl, auch Recherche. Mir war es wichtig, sehr wahrhaftig und ehrlich mit dieser Störung umzugehen. Auf eine Art und Weise, wie ich sie aus fiktionalen Geschichten in Film und Fernsehen eher nicht kenne. Früher hätte man eine solche Prämisse bloß für eine Jekyll-und-Hyde-Nummer missbraucht. Das kann man heute aber zum Glück nicht mehr bringen. Deswegen haben wir uns – auch wenn wir „nur“ eine Comicverfilmung sind und keinen Anspruch auf medizinisches Expertentum erheben – größte Mühe gegeben, ein glaubwürdiges Bild einer solchen Störung zu zeichnen und mithilfe von Genreelementen und Symbolen ägyptischer Sagen ein Gespür dafür zu vermitteln, was Missbrauch und Trauma in einem menschlichen Gehirn auslösen können.