Zum Jahreswechsel : Österreichisches Dorf Fucking ändert seinen Namen

Aktualisiert am

Beliebt bei Touristen: Ein Mann posiert vor dem Ortsausgangsschild von „Fucking“ Bild: AFP

Die rund 100 Einwohner des kleinen Dorfes in Oberösterreich haben genug: Immer wieder haben die Fuckinger wegen der Namensgleichheit mit dem englischen Begriff gestohlene Ortsschilder zu beklagen. Nun soll ein neuer Name her.