Nur ein lockerer Abend mit einer Choreografie: Margot Robbie tanzt in „Barbie“ zu Dua Lipas „Dance The Night“. Bild: AP

Wir tanzen sie weg, die letzten Sommernächte dieses Jahres. Vielleicht nicht mit so einer schönen Choreographie wie Margot Robbie als „Barbie“ im gleichnamigen Film, aber Dua Lipa trägt auch uns durch diese späten Abendstunden, in denen wir zum Glück noch keine Jacke benötigen. „Dance The Night“ hat in unserer Sommerhit-Abstimmung auf FAZ.NET ganze 30 Prozent der Stimmen geholt. Bis Dienstagnachmittag hatten 1387 Leserinnen und Leser ihre Stimme abgegeben.

Der Sommerhit schlägt in diesem Jahr aber gleich zweimal ein, um es mit den Worten von Udo Lindenberg und Apache 207 zu sagen. Denn ihr Song „Komet“ holte genauso viele Stimmen wie der Hit von Dua Lipa. Dem 77 Jahre alten Rockmusiker und dem 25 Jahre alten Rapper ist ein Lied gelungen, das nicht nur entspannt dahingleitet, sondern auch verschiedene Generationen vereint.

Erschienen ist „Komet“ zwar schon im Frühjahr, hat aber mit ins­gesamt 21 Wochen auf Platz eins der Charts nicht nur den Rekord für den langlebigsten deutschsprachigen Nummer-eins-Hit Deutschlands inne, sondern ist auch der längste Nummer-eins-Hit überhaupt. Da scheint der FAZ.NET-Sommerhit-Titel nur folgerichtig.

Weit abgeschlagen auf Platz drei mit 13 Prozent der Stimmen landete Kylie Minogues „Padam Padam“. Mit diesen Songs auf den Ohren machen wir uns jetzt jedenfalls auf den Weg zur nächsten Eisdiele.