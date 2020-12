Haaaaatschiii! : Neues Werk von Streetart-Künstler Banksy aufgetaucht

Banksys neuestes Werk: Eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Das Graffito befindet sich in Bristol am Anfang der Vale Street, die als steilste Straße Englands gilt. Bild: AFP

In Bristol ist ein neues Werk von Banksy aufgetaucht. Der Streetart-Künstler veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Graffitos auf Instagram – seine übliche Art, um die Urheberschaft zu bestätigen. Das auf eine grüne Hauswand gesprühte Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Straße Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.

Zu Ostern ist die Vale Street Schauplatz eines traditionellen Eier-Roll-Wettbewerbs, außerdem kommen immer wieder Schaulustige und Radfahrer, die die steile Straße als Herausforderung sehen. Handwerker aus der Nachbarschaft schützten das neue Graffito umgehend mit einer Plexiglasscheibe. In britischen Medien wurde über eine mögliche Botschaft des Banksy-Werks diskutiert – vor allem natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die Großbritannien so schlimm trifft. Für Banksy, dessen Werke in der ganzen Welt zu finden sind, ist das Graffito ein Heimspiel. Seine Identität gibt nach wie vor Rätsel auf, als bekannt gilt aber, dass der Künstler aus Bristol stammt. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und kontroversen Motiven, die immer wieder überraschend auftauchen.