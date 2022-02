Museum „L’apotheque“ : Dies ist kein Nacken-Massagegerät

Zwischen braunen und weißen Apothekerflaschen reihen sich Auflege-Vibratoren in Gestalt einer Gummiente, japanische, geflochtene Penisringe und die erste Ausführung des „Womanizers“. Der Name L’apotheque und die antiken Holzmöbel lassen erahnen, dass in dem 35 Quadratmeter großen Raum noch vor einigen Jahren Arzneimittel verkauft worden sind. Heute sind die Fenster geschmückt mit blaugrünem Lametta und rosa Gardinen. Die verbliebenen Fläschchen sind ungefüllt und nur noch zur Zierde da – und aus der einstigen Kult-Apotheke auf St. Pauli ist Deutschlands erstes Museum für historisches und außergewöhnliches Sexspielzeug geworden.

Betrieben wird es von Anna Genger. Sie wurde 1978 geboren und ist auf St. Pauli aufgewachsen – nur wenige Straßen entfernt von der Reeperbahn, in der Apotheke ihrer Mutter. Direkt nach dem Abitur ging sie zum Studieren nach London. Als Künstlerin lebte sie mal in New York, in Paris, Schottland und schließlich in Berlin – und hatte eigentlich nicht vor, jemals wieder nach Hamburg zurückzuziehen.

Bis ein Anruf im September 2018 ihre Pläne über den Haufen warf. „Eine Angestellte aus der Apotheke hat mich weinend angerufen und meinte es gehe nicht mehr mit Muddi, ich müsse herkommen.“ Die zu dem Zeitpunkt 83 Jahre alte Apothekerin musste an ihrer Hüfte operiert werden. Zuerst wollte Genger den Laden verkaufen, doch dann wurde klar, dass sie die Pflege ihrer Mutter übernehmen und nicht nach Berlin zurückkehren konnte – und behielt das Geschäft.

Dass die Apotheke in den Händen von Genger nur noch wenig mit Pharmazie zu tun haben würde, war von vorneherein klar. „Eigentlich sollte hier eine Ateliergemeinschaft entstehen, und der Verkaufsraum der Apotheke sollte als Ausstellungsraum dienen.“ Nach hinten hin gibt es noch weitere, allerdings sehr renovierungsbedürftige, Räume. Das Gebäude ist aus dem Jahr 1799 und mittlerweile denkmalgeschützt. Wirklich nutzbar als Ausstellung seien nur die knapp 35 Quadratmeter vorne. „Im Dezember 2019 stand ich hier mit meinem jetzigen Geschäftspartner, es kam eins zum anderen und die Idee stand fest: ein Museum für historisches und außergewöhnliches Sexspielzeug.“

Mit den Themen Körperlichkeit, Intimität und Sexualität hat sich die Künstlerin ohnehin in ihren Werken auseinandergesetzt. „Deshalb liegt der Fokus für mich an diesem Ort mehr auf diesem identitären Aspekt“, erzählt Genger. „Das historische Sexspielzeug ist Träger des Ganzen, wie wenn man etwas Anfassbares braucht, um über etwas Größeres zu sprechen.“

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Eine richtige Eröffnung hat pandemiebedingt noch nicht stattfinden können. Generell soll das Museum vor allem auf Veranstaltungen basieren, für Laufkundschaft sei der Laden zu fernab von der Reeperbahn. In den hinteren Räumen soll zeitgenössische Kunst ausgestellt werden, ein anderer Raum könnte als Konferenzraum dienen, aber Genger kann sich auch vorstellen, etwas Platz für einen Tätowierer freizuhalten. „Wir sind mitten im Einrichten und nach dem jetzigen Konzept wird das Sexspielzeug relativ minimalistisch gezeigt.“

Die Leihgeberin für die Ausstellungsstücke ist Nadine Beck. Sie hat ihre Doktorarbeit über die Kulturgeschichte des Vibrators geschrieben und dafür in rund 10 Jahren mehr als 300 Sexspielzeuge angesammelt – bei der Zahl habe sie vergangenes Jahr zumindest aufgehört zu zählen. „Mein erster Impuls war natürlich, dass ich alle hier haben möchte“, so Genger. Aber allein wegen der historischen Belegbarkeit reduziert sich das – und das Thema erschöpft sich ohne die Geschichte und den Kontext dahinter.“

Beck erzählt, dass die ältesten Exponate ungefähr aus der Zeit um 1900 stammen, damals noch reine Massagegeräte, die dann umfunktioniert wurden. „Es ist schwierig, altes Sexspielzeug zu kaufen. Ihnen wird zu geringer Wert beigemessen und sie sind zu stark tabuisiert. Die neuesten Geräte bekomme ich auch manchmal als Sex-Toy-Testerin zugesandt.“ Das Tabu um das Thema will Beck brechen, selbst in der Wissenschaft würden Sexspielzeuge vernachlässigt.

Dass das Spielzeug jetzt in einer alten Apotheke einen Platz findet, passt für sie gut zusammen: „Gesundheit und Sexualität gehören eng zusammen, denn die Toys reichen in vielfältige Bereiche unseres Lebens hinein: Angefangen als erotisch zweitverwendete Gesundheitsgeräte über die Orgasmus-Debatten der sexuellen Revolution bis heute, wo sie als Female Empowerment- und Lifestyle-Objekte gelten.“ Allein wegen dieser Relevanz würden sie es verdienen, in einem Museum gezeigt zu werden.