Ritual für Glück & Wohlstand : Bürgermeister in Mexiko heiratet ein Krokodil

In einem traditionellen Brauch hat der Bürgermeister eines kleinen Ortes im Süden Mexikos ein weibliches Krokodil geheiratet. „Ich akzeptiere diese Verantwortung, weil wir uns lieben“, sagte der Bürgermeister, Víctor Hugo Sosa, während der Feierlichkeiten, bei denen er dem Tier auch einen Kuss auf den Kopf gab. Das seit 230 Jahren begangene Ritual soll dem Volk Wohlstand und Glück bringen.

Sosa ist der Bürgermeister von San Pedro Huamelula, einem von Indigenen des Chontal-Volkes bewohnten Ort. Das Reptil mit Namen Alicia Adriana ist ein Kaiman, ein Alligator-ähnlicher Sumpfbewohner, der in Mexiko und Mittelamerika heimisch ist.

Seit mehr als 230 Jahren wird in San Pedro Huamelula die Ehe zwischen einem Mann und einem Kaimanweibchen gefeiert. Mit dem Ritual wird an den Tag erinnert, an dem zwei indigene Gruppen Frieden schlossen.

Das Ritual erinnert an die Überwindung eines Konflikts zweier Gruppen

Der Überlieferung nach wurde der Konflikt zwischen den Gruppen überwunden, indem ein Chontal-König – heutzutage durch den Bürgermeister repräsentiert – eine Prinzessin der Huave-Indigenengruppe heiratete, die heute durch das Kaimanweibchen verkörpert wird.

Die Hochzeit verbinde beide Seiten mit „Mutter Erde“, erklärte Jaime Zárate, der Chronist des Ortes. Damit bitte das Chontal-Volk um Regen und „das Keimen des Samens“. Als Teil des Rituals warf Joel Vásquez, ein örtlicher Fischer, sein Netz, auf dass die Hochzeit „guten Fischfang bringt, damit es Wohlstand gibt und Wege gefunden werden, um in Frieden zu leben“.

Vor der Hochzeitszeremonie wird das Kaimanweibchen von Haus zu Haus gebracht, damit die Bewohner es in die Arme nehmen und tanzen können. Das Reptil trägt dabei einen grünen Rock, eine farbenfrohe, handbestickte Tunika und einen Kopfschmuck aus Bändern und Pailletten. Später wird das Krokodil in ein Brautkostüm gesteckt. Die Schnauze des Tieres bleibt zugebunden.

Nach der Hochzeit tanzt der Bürgermeister mit seiner Braut zu den Klängen traditioneller Musik. „Wir sind glücklich, weil wir die Vereinigung zweier Kulturen feiern. Die Menschen sind zufrieden“, sagte Sosa der Nachrichtenagentur AFP.