Merkels Neujahrsansprachen : Ein Thema mit Variationen

Wie sich diese Amtszeit rundet! Wenn die Bundeskanzlerin 15 oder 17 Neujahrsansprachen gehalten hätte, dann hätten die Bildredakteure der Deutschen Presse-Agentur mehr Mühe gehabt, eine so schöne Neujahrsansprachenbilderkombination (siehe unten) zusammenzustellen.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.



Die Fotos zeigen Angela Merkel nach den Aufzeichnungen der Ansprache im Kanzleramt, von 2005 bis 2020. Zum Glück hielt die Bundeskanzlerin genau 16 Ansprachen, denn die 16 hat es in sich, als gerade Zahl, als Quadrat- und sogar Biquadratzahl. Aber weil man sich gerade nach einem Corona-Jahr nie so ganz sicher sein kann, sagte sie, es sei „aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf“.

Das klingt sanft ironisch. Diese Fotoreihe aber meint es ernst: Denn wenn die Bilder etwas bezeugen, dann ist es außergewöhnliche Stabilität. Ihre Jacke mag matt samten aussehen oder seidig glänzend, sie mag weinrot, dunkelblau oder bräunlich schimmern – die Frau ist immer die gleiche. Neben dem silberfarbenen Jackett aus dem Jahr 2012 (dritte Reihe links) sticht vor allem der aktuelle Auftritt hervor: Gold ist die dritte Farbe unserer Flagge, und Gold ist ein wertbeständiges Metall, das gerade in Krisenzeiten als sichere Anlage gilt. Aus dem aller Voraussicht nach letzten Neujahrsauftritt Angela Merkels als Bundeskanzlerin spricht also auch ein gewisser Patriotismus und der Wunsch nach Dauer und Durchhaltekraft.

Der Corona-Lockdown verschaffte dem Auftritt eine große Sichtbarkeit: 4,49 Millionen Zuschauer verfolgten die Ausstrahlung im Ersten nach der „Tagesschau“ um 20 Uhr, 4,33 Millionen im ZDF (ab 19.15 Uhr) – das waren deutlich mehr als 2019, als insgesamt nur etwa 5,1Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Auch so bestimmt Corona das Bild von Angela Merkel, an das wir uns aller Voraussicht nach erinnern werden.