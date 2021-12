Frühere First Lady : Melania Trump debütiert als Kunsthändlerin

Wer Visionen habe, sagte der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt bekanntlich, solle zum Arzt gehen. So abgeneigt muss man denen, die über die Grenzen des Faktischen hinausblicken, nicht sein, um erstaunlich zu finden, was die Gattin des früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump als „Melanias Vision“ verkauft. Nichts weniger als eine „Botschaft der Hoffnung“ will die First Lady a. D. nach eigenem Bekunden in die Welt tragen: „Meine Vision ist: Mit Inspiration, Kraft und Mut nach vorne schauen.“

Um zu erblicken, was Melania Trump im Auge hat, muss man freilich ihre eigene Perspektive vor einem Spiegel einnehmen – oder die eines auf sie fixierten Gegenübers. Die frühere First Lady ist, nachdem sie sich zuletzt öffentlich rar gemacht hatte, unter die Kunsthändler gegangen. Und das erste von ihr online feilgebotene Werk ist ein Aquarell des Künstlers Marc-Antoine Coulon, das die „kobaltblauen Augen“ des früheren Models darstellt. Der Coup an dieser selbstbezüglichen, artistisch nicht besonders aufregenden Interpretation des Visionen-Themas, in dem ausgestellt wird, was Melania sieht, wenn sie sich selbst anschaut, ist freilich ein anderer: „Melanias Vision“ wird als NFT verkauft, als Non-Fungible Token.

Geht es um Kunst oder Geld?

Damit springt die gebürtige Slowenin auf den Zug der Kryptospekulation auf, der in diesem Jahr den Kunstmarkt erfasst hat und auf dem neben ernsthaften Digitalkünstlern und Händlern auch allerlei Zocker, Selbstvermarkter und Tech-Freaks fahren. Für NFT, nicht austauschbare digitale Wertmarken, die auf Blockchains abgelegt sind, werden von Sammlern zum Teil atemraubende Preise aufgerufen: Sie stehen als virtuelle Besitzzertifikate für physische oder digitale Gegenstände, die auf diese Weise zu Sammlerobjekten werden.

Kritiker fragen: Geht es beim NFT-Boom bloß ums Geld und nicht mehr um Kunst? Die frühere First Lady schlägt ganz andere, hohe Töne an. Das „atemraubende“ Augen-Aquarell soll für ihre „erleuchtende“ Lebensreise stehen, die sie von Europa nach Amerika führte, wo die „Schönheit und die Härte von Individuen, majestätischen Landschaften und bedeutender Architektur in ihr Gesichtsfeld gedrungen und in ihrem Herzen geblieben“ seien. So steht es auf der Website melaniatrump.com. Das Bild ihrer Augen solle für seine Besitzer eine „Amulett der Inspiration“ sein, das „Kraft und Hoffnung“ spende. Um das so zu sehen, muss man tatsächlich visionär veranlagt sein.

Aus dem Büro Melania Trumps verlautet, sie werde künftig in regelmäßigen Abständen NFT-Kunst anbieten. Das erste Bild ist als limitierte Auflage bis Ende Dezember erhältlich, die zugehörigen NFT werden auf der Blockchain Solana geprägt und zum Preis von umgerechnet rund 180 Dollar ausgegeben. Das ist im NFT-Business ein bestürzend geringer Betrag. Im Januar werde dann eine „einmalige Auktion von historischer Bedeutung“ mit weiterer Kunst folgen. Melania Trump schreibt, „ein Teil“ der Erlöse aus den Verkäufen auf ihrer NFT-Plattform solle Kindern zugutekommen. Wie viel, ließ sie freilich offen.