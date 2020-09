„Grüne Geldanlage“ : Wie legt man nachhaltig Geld an?

Der Name Rockefeller erzählt die Geschichte einer der erfolgreichsten Unternehmerdynastien der Welt. Und er erzählt die Geschichte eines sagenhaften Vermögens, das von Anfang an eng verwoben ist mit einem Rohstoff, der mittlerweile in Verruf geraten ist: dem Öl. Die Raffinerie, die John D. Rockefeller in der Nähe von Cleveland Ende des 19. Jahrhunderts aufbaute, wurde später zur Standard Oil Company, einem der größten Ölkonzerne der Welt und dem Vorläufer von Exxon Mobil. Kein anderes Unternehmen aus den Vereinigten Staaten schuf in der Geschichte der amerikanischen Aktienmärkte zwischen 1926 und 2016 mehr Wert an den Börsen. Doch in der Corona-Krise fielen die Ölpreise, waren zeitweise gar negativ. Der Star-Investor Warren Buffett entschuldigte sich zuletzt für sein Öl-Engagement – ein Fehler, wie er zugab.

Die Titel von Öl-, Gas- und Kohlekonzernen standen bis Ende der Nullerjahre für satte Renditen und sprudelnde Dividenden. Davon profitierten viele Anleger. Doch der gesellschaftliche Wind hat sich gedreht – damit steigt auch der Druck auf die Finanzbranche, ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Der Druck kommt nicht mehr ausschließlich von Klimaaktivisten wie der Hollywood-Ikone Jane Fonda, die sich mit der Großbank JP Morgan anlegte, um deren Finanzierung von CO2-intensiven Projekten zu stoppen. Auch die Politik und immer strengere Vorgaben von Regulierern zwingen die Branche, sich nachhaltiger aufzustellen.