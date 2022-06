Maya Rudolph im Gespräch : „Der Alltag der Superreichen ist nichts, was wir oft zu Gesicht bekommen“

Die Schauspielerin Maya Rudolph spielt in der Serie „Reich!“ eine plötzliche Milliardärin. Im Interview erzählt sie, was sie mit so viel Geld anfangen würde und welche Promi-Sonderwünsche sie bei „Saturday Night Live“ kennengelernt hat.

Als Tochter der früh an Krebs verstorbenen Sängerin Minnie Riperton („Lovin‘ You“) und des Komponisten Richard Rudolph wurde Maya Rudolph am 27. Juli 1972 in Florida geboren und wuchs größtenteils in Los Angeles auf, wo unter anderem Gwyneth Paltrow ihre Klassenkameradin war. Nach einem Fotografie-Studium widmete sie sich ihrer Comedy- und Improvisationsleidenschaft und stieß schließlich 2000 für sieben Jahre zum Ensemble der legendären Sketch-Show „Saturday Night Live“. Seither war sie in Serien wie „Up All Night“ oder „The Good Place“ und Filmen wie „Away We Go – Auf nach Irgendwo”, „Kindsköpfe“ oder „Brautalarm“ zu sehen. Gelegentlich übernimmt sie – wie zuletzt in „Licorice Pizza“ – auch kleine Rollen in den Filmen ihres Lebensgefährten Paul Thomas Anderson, mit dem sie vier Kinder hat. Bereits viermal wurde Rudolph mit dem Emmy Award ausgezeichnet, je zweimal für ihre Parodie von Kamala Harris bei „SNL“-Gastauftritten sowie ihre Sprechrolle in der Animationsserie „Big Mouth“. Anlässlich ihrer Hauptrolle in der Comedy-Serie „Reich!“ (seit 24. Juni bei AppleTV+) führten wir mit ihr ein Videotelefonat.

Frau Rudolph, in Ihrer neuen Serie „Reich!“ (Originaltitel: „Loot“) spielen Sie eine Frau, die nach ihrer Scheidung auf einem Milliardenvermögen sitzt. Was ist so witzig und faszinierend an der Welt der Superreichen?

Aus Comedy-Sicht bieten sich da einfach endlose Möglichkeiten, weil es kaum Grenzen gibt. Mit zu viel Geld lässt sich einfach alles machen. Und man kann übertreiben und dick auftragen wie in kaum einem anderen Setting, was natürlich immer besonders witzig ist. Ich liebe Figuren, die irgendwie realitätsfremd sind, was ja gar nicht zwingend negativ oder böswillig sein muss. Daraus kann ich einfach sehr viel Potential schlagen. Außerdem ist der Alltag der Superreichen etwas, was wir nicht allzu oft zu Gesicht bekommen. Das hat natürlich auch seinen Reiz.

Gleichzeitig zeigen uns die Kardashians und Co. sehr wohl einen Einblick in genau diese Welt. Erschließt sich Ihnen die Faszination solcher Reality-TV-Sendungen?

Bis zu einem gewissen Grad, denn das ist häufig schon sehr gut gemachtes, unterhaltsames Fernsehen. Man darf das eben nur nicht mit dem echten Leben verwechseln. Der Begriff Reality-TV ist ja ein wenig irreführend, wenn man bedenkt, dass die Dialoge größtenteils nach einem Drehbuch stattfinden und die Handlung und Konflikte inszeniert sind. Und wie viele Stunden die Protagonistinnen bei Haar- und Makeup-Styling sowie mit Kostümproben verbringen. Aber es ist schon irre, dass wir in einer Zeit leben, in der ein Großteil unserer Popkultur nur noch aus Voyeurismus von perfekt konturierten Gesichtern zu bestehen scheint.

Weil Sie das Übertreiben und die Realitätsferne erwähnten: Mussten Sie bei der Rolle in „Reich!“ aufpassen, dass Sie nicht bloß eine Parodie auf die Personen der „Real Housewives“-Shows abliefern?

Die Gefahr bestand natürlich, denn wenn man mich lässt, ist mein erster Impuls als Komikerin immer, in die Vollen zu gehen. Deswegen musste ich aufpassen, in diesem Fall nicht übers Ziel hinauszuschießen, denn wir drehten ja nicht einen „Saturday Night Live“-Sketch, sondern eine Serie. Es war wichtig, dass diese Molly Novack bis zu einem gewissen Grad glaubwürdig und echt wirkt. Außerdem musste sie ja auch irgendwie liebenswert und sympathisch wirken, nicht bloß wie eine unerträgliche Narzisstin. Das war durchaus ein Balanceakt.

Als Tochter der Sängerin Minnie Riperton und des Komponisten Richard Rudolph haben Sie praktisch Ihr gesamtes Leben im Showgeschäft verbracht. Da müssen Ihnen doch etliche Auswüchse von Luxus-Protzerei und Reichtum begegnet sein, oder?