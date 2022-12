Münchner Viktualienmarkt : „Gell, ’s Leben is wieder da!“

So, Frau Fett, dann wollen wir mal. Ganz locker, Sie können es sich danach ja nochmal anschauen, das Interview.

Will ich gar nicht. Wenn ich was erzähl, dann können Sie das schreiben. Wie Sie das dann schreiben, ist Ihr Problem. Und wenn mir es nicht passt, ist es mein Problem.

Wir fangen in Ihrem Leben ganz vorne an.

Geboren bin ich 1944 in Bregenz am Bodensee. Da hab ich meine ersten 20 Jahre verbracht. Mein Vater war auf Märkten unterwegs, mit Gemüsehobeln, sowas in der Art, meine Mutter hatte ein Kiosk. Ich hab die Matura gemacht, dann lernte ich meinen Mann kennen, in Lindau in einer Disko. Den wollt ich unbedingt, den hab ich auch gekriegt. Mit dem bin ich dann nach Braunschweig, da war er Niederlassungsleiter in einer Firma für Industriereinigungsanlagen. Weil ich noch nicht wusste, was ich werden wollte, machte ich ein Praktikum bei der „Braunschweiger Zeitung“, daneben war ein Buchladen. Da hab ich meine gesamte Freizeit verbracht. So interessante Leute! Mich quatscht man ja überall hin. Schönheit bringt’s bei mir nicht, sondern Intellekt und Quatschen. Als der alte Buchhändler aufgehört hat, hab ich dort mit einem Geschäft für Teenagermode angefangen. Ich war so erfolgreich, dass mein Mann irgendwann bei seiner Firma aufgehört hat und bei mir eingestiegen ist.