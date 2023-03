In Louisa Wilhelms Kölner Studentenzimmer lagern, verpackt in eine Papiertüte in der Ecke ihres Schranks, ein paar Kleider. Die sind nicht etwa zufällig da verstaut. Es handelt sich dabei um Wilhelms Ausmist-Stapel. Hier landet regelmäßig alles, was die 21-Jährige nicht mehr mag. Der froschgrüne Strickpullover, den Wilhelm an diesem Samstagvormittag trägt, befand sich auch schon mal für kurze Zeit auf dem Stapel: „Von der Farbe war ich eine Weile lang satt. Aber dann habe ich ihn doch wieder heruntergenommen. Der Winter war so trist bislang.“

Wenn Wilhelm heute in ihren Kleiderschrank schaut und die Papier­tüte links unten in der Ecke ignoriert, dann sagt sie, dass sie ausschließlich Teile sieht, die sie mag: „Aber das kann in drei Wochen schon wieder anders sein.“ Dann kommt etwas weg – zunächst in die Tüte.