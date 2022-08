Margaret Cho im Interview : „Gegen ‚Schwulenmutti‘ hatte ich nie etwas einzuwenden“

In der Komödie „Fire Island“ spielt Margaret Cho die lesbische Freundin einer schwulen Clique. Im Interview erzählt sie, wie sie in einem queeren Buchladen in San Francisco groß wurde und wo sie bei Humor die Grenze zieht.

Als Protagonistin der ersten US-Sitcom mit einer asiatischen Familie im Zentrum wurde Margaret Cho in den Neunziger Jahren bekannt, doch nach viel Kritik an zu vielen Stereotypen und Streitigkeiten mit dem Sender war mit „All-American Girl“ nach einer Staffel Schluss. Seither war die bisexuelle Komikerin in den Filmen „Im Körper des Feindes“ und „Ein tödlicher Anruf“ sowie Serien wie „Sex and the City“, „30 Rock“, „Drop Dead Diva“ oder zuletzt „The Flight Attendant“ zu sehen und sorgt vor allem immer wieder mit sehr freimütigen und politisch aufgeladenen Stand-up-Programmen für Aufsehen. Anlässlich ihrer Rolle in der Komödie „Fire Island“ (ab 19. August bei Disney+) erreichten wir die 53 Jahre alte Comedy-Ikone samt Hündchen Lucia Katerina in einem Videocall.

Frau Cho, ein Film wie „Fire Island“, der dezidiert vom Queer- und Asiatisch-Sein in den USA erzählt, kommt natürlich nicht ohne Sie aus. Wurde die Rolle der lesbischen Freundin einer queeren Männer-Clique für Sie geschrieben?

Sollte man meinen, oder? Aber tatsächlich war die Figur ursprünglich als Mann angelegt. Allerdings kenne ich den Komiker Joel Kim Booster, der das Drehbuch geschrieben hat und die Hauptrolle spielt, und sobald ich von seinem Skript hörte, meldete ich mich und fragte, ob ich nicht irgendwie ein Teil dieses Films sein könnte. Das fühlte sich für mich einfach richtig an. Und zum Glück fand sich dann ein Weg.

Kaum war der Film in den USA erschienen, beschwerte sich eine Feministin auf Twitter, dass Ihre Figur bloß ein eindimensionales Klischee und es insgesamt problematisch sei, dass Sie die einzige Frau im Film sind…

Ich musste ein bisschen lachen, dass jemand eine queere asiatisch-stämmige Frauenfigur als Klischee bezeichnet. Denn ich für meinen Teil weiß gar nicht, wann ich das je in einem Film gesehen hätte. Zumindest nicht in einer romantischen Mainstream-Komödie. Und dass ich die einzige Frau zwischen lauter Männern bin, ist im Kontext dieser Geschichte außerdem sehr realistisch. Ich jedenfalls war zeitlebens sehr oft die einzige Frau in schwulen Freundeskreisen. Gegen den Ausdruck Schwulenmutti hatte ich entsprechend nie etwas einzuwenden!

Wann haben Sie denn Ihren Platz in dieser Community gefunden?

Definitiv schon in den Siebzigerjahren, also noch als Kind. Meine Familie besaß damals einen überwiegend queeren Buchladen in San Francisco, das war meine Welt. Deswegen war es für mich vollkommen normal, von Homosexuellen umgeben zu sein. Was sich nicht normal anfühlte, war die Tatsache, dass ich diese Menschen nicht auch im Fernsehen oder Kino sah. Zu meinem Alltag gehörten Quentin Crisp und Harvey Milk, Drag Queens, schwule Cowboys und lesbische Akademikerinnen selbstverständlich dazu, aber im Rest der Welt schienen sie unsichtbar zu sein.

Ahnten Sie damals bereits, dass auch Sie selbst sich eines Tages als queer identifizieren würden?

Nein, aber viele um mich herum waren sich damals schon sicher. Selbst in meiner Schule stand an nicht wenigen Wänden: „Margaret Cho ist eine Kampflesbe!“ Da kannte ich das Wort noch gar nicht. Damals war dieses Bullying natürlich schmerzhaft, aber später konnte ich drüber lachen und dachte mir: schön, dass ihr das alle schon vor mir gewusst und es mir gesagt habt.

Später waren Sie dann – was die Repräsentation von asiatisch-stämmigen und nicht zuletzt queeren asiatisch-stämmigen Amerikanerinnen und Amerikanern auf dem Bildschirm angeht – eine echte Vorreiterin, wie etwa Ihre jungen „Fire Island“-Kollegen Joel Kim Booster und Bowen Yang betonen. Wie bewusst sind Sie sich eigentlich dieser Vorbildfunktion?