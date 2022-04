Makler auf Sylt berichtet : „Ich nehme beide Häuser“

Aktualisiert am

Verkäuferinnen, die sich als Ärztinnen ausgeben und 18.000 Euro in der Besteckschublade: Makler Eric Weißmann berichtet von seinen kuriosesten Verkaufserlebnissen auf der Insel Sylt.

Wenn um halb drei Uhr nachts dienstlich das Telefon klingelt, ist das meist ein Notfall. Eric Weißmann ist Makler auf Sylt, normalerweise gibt es da keine Notfälle mitten in der Nacht. Trotzdem schreckte er hoch, als bei ihm einmal das Handy um diese Uhrzeit klingelte. „Hallo Herr Weißmann“, hörte er eine Männerstimme sagen, „ich will das Haus kaufen!“

Sebastian Eder Redakteur im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.





Weißmann quälte sich aus dem Bett, stieg ins Auto und fuhr im strömenden Regen zu dem Haus. Dort erwartete ihn der Anrufer in Barbourjacke und Hermès-Gummistiefeln, wild gestikulierend stand er im Scheinwerferlicht eines Abschleppwagens, der einen völlig verdreckten roten Ferrari aus dem Matsch zog. Am Abend vorher habe er ein bisschen durch die Gegend fahren wollen, erzählte der Mann dem Makler, dabei sei er im Dreck stecken geblieben. Weil er fünf Stunden auf den Abschleppdienst habe warten müssen, sei er zunächst sauer gewesen, aber dann habe er ein „psychedelisches“ Erlebnis gehabt. „Auf einmal kam ich runter wie noch nie in meinem Leben! Nur Meeresrauschen und der unendliche schwarze Himmel über mir. Es war, als streifte mich die Ewigkeit.“