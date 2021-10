Interview mit Liv Lisa Fries : „Mein Vorbild? Eher Romy Schneider“

Frau Fries, wo erwischen wir Sie gerade?

Ich bin jetzt mal kurz in Berlin. Ich habe sieben Monate Dreh hinter mir und komme so langsam wieder in einen anderen, privateren Modus. Seit März war ich nur mit „Babylon Berlin“ beschäftigt.

Ein halbes Jahr am Stück zu drehen ist aber schon die Ausnahme, oder?

Ja, und es ist ein Alleinstellungsmerkmal von „Babylon Berlin“. Bei den ersten ­beiden Staffeln hatten wir auch schon so lange Drehzeiten, die dritte war kürzer, und die vierte ist nun wieder so lang. Ich kenne es sonst nicht, so viel Zeit mit einem Projekt zu verbringen, weil ich ja auch kein Theater spiele. Aber es ist toll. Mittlerweile kenne ich die drei Regisseure so gut, dass sich auch das Kommunizieren miteinander verändert, es hat viel mehr Tiefe und viel mehr Vertrauen.