Lippenstifte im Test : Kaffee mit Kuss

Halten sie? Gehen sie ab? Verwischen sie? Bleiben sie irgendwo hängen? Zu Lippenstiften kann man viele Fragen stellen. Wir haben den Test gemacht: sechs Tage, sechs Lippenstifte, sechs Kaffeebecher – und sechs ungeschminkte Antworten.

Wichtig sind rote Lippenstifte schon lange. Im alten Ägypten sollen sich Frauen und Männer mit roter Farbe die Lippen geschminkt haben. In Rom trugen Frauen der Oberschicht die Lippen in Rot, um sich von den Armen abzuheben. Und vor mehr als 100 Jahren half der Lippenstift im Kampf um Frauenrechte: Elizabeth Cady Stanton und Charlotte Perkins Gilman trugen rote Lippen, um Zeichen für die Emanzipation zu setzen.

Der Lippenstift verleiht Haltung, schenkt Selbstbewusstsein und sendet Signale. Er ist seriös und klassisch, zugleich anziehend und erotisch. Wie der Berliner Visagist René Koch sagt: „Eine Frau, die einen Lippenstift trägt, wird sieben Sekunden länger angesehen als eine Frau ohne Lippenstift. Und was kann in sieben Sekunden nicht alles geschehen?“

Kussecht und pflegend

Den ersten Lippenstift in Stiftform stellten Pariser Parfümeure 1883 auf der Weltausstellung im Amsterdam vor: einen in Seidenpapier eingewickelten Stift aus Rizinusöl, Hirschtalg und Bienenwachs. Das war umständlich, der Stift färbte die Finger und war ein Ladenhüter. Um 1900 erfand Guerlain den Lippenstift in Metallhülsen. Heute gibt es ihn als klassischen Stift oder in flüssiger Form, in matt oder glänzend. Viele sollen kussecht sein und nebenbei die Lippen pflegen.

Der symbolische Wert des Kosmetikutensils erschließt sich auch durch den „Lipstick-Effect“: In einer Krise kaufen Menschen mehr Lippenstifte. Fehlt ihnen das Geld für teure Kleider oder Schmuck, wird Lippenstift zum kleinen Luxus, der sichtbar ist. Bekannt wurde die Theorie durch Leonard Lauder, bis 2009 Chef des Kosmetikkonzerns Estée Lauder. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 stellte er fest, dass sein Unternehmen mehr Lippenstift als normalerweise verkaufte. Er folgerte: Wenn die Wirtschaftslage instabil ist, steigen die Umsätze, weil Frauen ihre Stimmung mit preiswertem Lippenstift statt mit 500-Dollar-Riemchenpumps verbessern.

Jetzt sind wir wieder in Krisenzeiten: die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Klimakatastrophe. Der Lippenstift wird uns sicher nicht aus den Krisen führen. Aber es könnte von Nutzen sein, ihn wieder aufzutragen. Schließlich verbessert gerade roter Lippenstift die Stimmung. Und weil in der dunklen Jahreszeit ein Stimmungsaufheller helfen kann, habe ich mir also Lippenstifte genauer angeschaut.

Worauf kommt es dabei an? Wichtig sind, neben der Farbe natürlich, Haltbarkeit und Tragegefühl. Daher habe ich jeden Lippenstift einen ganzen Tag lang getragen und vor keinem Essen Halt gemacht. Weil wir noch immer mit dem Coronavirus zu tun haben, habe ich – auch über einen längeren Zeitraum – eine Maske getragen und sie mehrmals auf- und wieder abgesetzt.

Die Lippenstifte habe ich ohne Lipliner verwendet, schließlich können Lipliner dasTragegefühl und vor allem die Haltbarkeit der Lippenstifte verändern. Damit ich trotzdem vor allem die dunkleren Lippenstifte ordentlich auftragen konnte, hatte ich einen Lippenpinsel zur Hand, habe die Ränder mit Concealer gesäubert und diese dann mit ein bisschen transparentem Puder fixiert.

Waren die Lippen dann geschminkt, stellte sich die Frage, ob die Lippenstifte kussecht sind und wie versprochen wirklich zehn Stunden halten. Mit Kaffee-to-go-Bechern bin ich dieser Frage auf den Grund gegangen: Nach dem Kaffeegenuss habe ich geprüft, ob und wie sehr die Lippenstifte ihre Spuren auf dem Becher hinterlassen haben.

Nach sechs Tagen und sechs Lippenstiften gibt es für mich in Sachen Haltbarkeit einen klaren Sieger: Der Powermatte Lipstick von Nars hat am wenigsten abgefärbt, fast den ganzen Tag gehalten und hat sich trotzdem die ganze Zeit über angenehm zart auf den Lippen angefühlt. Den schönsten Kussmund auf dem Becher hat allerdings Gabrielle von Chanel hinterlassen. Da bekommt man Lust auf mehr.