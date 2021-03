Lauren Graham im Interview : „Hätte nie geträumt, dass wir immer noch über Gilmore Girls reden“

Es ist nicht so, dass Lauren Graham nicht auch in Kinofilmen mitspielen würde. Die vor 54 Jahren auf Hawaii geborene Amerikanerin war etwa in Komödien wie „Bad Santa“, „Der Babynator“ oder „Evan Allmächtig“ zu sehen. Doch vor allem kennt man sie als alleinerziehende Mutter Lorelai aus den „Gilmore Girls“. Die Serie lief ab 2000 sieben Staffeln lang und wurde später auf Netflix noch um eine vierteilige Fortsetzung ergänzt. Darüber hinaus stand Graham aber auch fünf Jahre lang für die Serie „Parenthood“ sowie zuletzt für „Zoey’s Extraordinary Playlist“ vor der Kamera und hat drei Bücher veröffentlicht. Ab 26. März ist sie auf Disney+ in „Mighty Ducks: Game Changer“ wieder in einer Hauptrolle zu sehen. Wir führten aus diesem Anlass mit ihr ein Videotelefonat.

Miss Graham, Sie haben zwar keine eigenen Kinder, aber vor der Kamera waren Sie – wie nun auch in Ihrer neuen Serie „Mighty Ducks: Game Changer“ – schon oft Mutter. In welchem Alter ist der Schauspiel-Nachwuchs eigentlich am pflegeleichtesten?