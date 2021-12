Wer hätte je mehr gesehen als Barbara Klemm? Im Jahr 2001 hat sie Fritz Schwegler und dessen Schaffen fotografiert, und heute treten diese Aufnahmen in einen Dialog der Schweglerschen Farben seiner bemalten Holzplastiken mit dem Klemm’schen Schwarzweiß ihrer beobachteten Bilder. Aber auch wenn man an die berühmten Aufnahmen aus dem Epochenjahr 1989/90 denkt, an die Szenen vom Mauerfall und der sich anbahnenden Wiedervereinigung, muss man feststellen: alles als Ereignis tausendfach gesehen, womöglich damals gar selbst in Berlin, Leipzig oder Dresden, aber nie so, wie Barbara Klemm es sah und fixierte. Die Bestimmung der Dinge, von der Schwegler sprach, bekommt bei ihr eine Stimmung, die alles prägt, woran wir uns zu erinnern meinen. Es sind Fotos, die ins kollektive Bildgedächtnis eingegangen sind. Kann man Willy Brandt noch anders sehen als in der Zerbrechlichkeit des tiefgerührten alten Manns vor dem Berliner Reichstagsgebäude am Tag der Wiedervereinigung zwischen all den anderen deutschen politischen Größen jener Zeit, die im Gegensatz zu ihm aber strahlend selbstzufrieden dreinschauen? Ja, man kann Brandt noch anders sehen, nämlich als den in sich ruhenden massigen Verständigungspolitiker inmitten des Kreises, der sich beim Bonn-Besuch des sowjetischen Staatschefs Leonid Breschnew 1973 im Kanzleramt versammelte. Zwei Brandt-Bilder, die alles sagen über ein ganzes Leben, und beide aufgenommen von Barbara Klemm.

Man könnte viele derartige Glücksmomente der Beobachtung aus ihrer Karriere nennen, die aber vielmehr Könnerschaftsmomente sind, Resultate des unbedingten Gespürs für den richtigen Augen-Blick in seiner doppelten Bedeutung als Zeitbegriff und Tätigkeitsbeschreibung. Etliche davon sind Künstler- und Musikerporträts oder gelten Menschen im Museum. Wobei im ersteren Fall der Gegen- und damit Widerstand der Berühmtheit der Porträtierten zu berücksichtigen war, während bei den Museumsaufnahmen so gut wie nie ein prominentes Kunstwerk im Zentrum steht, sondern die Verlebendigung der Kunst in den Augen ihrer Bewunderer. Oder auch ihrer Bewacher, denn noch sprechender als Barbara Klemms Bilder der Besucher von Museen sind die des Museumspersonals.