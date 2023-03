Papst Franziskus trägt Weiß – das bringt seine Soutane nun mal mit sich. Denn in der christlichen Kleiderordnung ist Weiß allein dem Papst vorbehalten, als Zeichen der Reinheit und des Lichts. Doch in dieser Woche bekam man das Kirchenoberhaupt auch in einer hippen weißen Daunenjacke zu sehen, mit breitem Hüftgürtel, dickem Kragen und Kapuze, das silberne Kreuz lässig über der übergroßen Daunenjacke baumelnd. So sehr Franziskus dieser Look auch stehen mag, wer sich ein wenig mit der Kleiderordnung des Papstes auskennt, weiß sofort: Hier ist kein echtes Foto zu sehen – sondern eine Fälschung.

Das täuschend echt aussehende Foto von Papst Franziskus in Daunenjacke ist mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) entstanden. Das Bild hat in Sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit erhalten und verbreitete sich am Wochenende vor allem über Twitter und die Plattform Reddit. Das Phänomen, Fotos aus dem Internet zu ziehen und mit Software wie Photoshop oder Gimp zu bearbeiten und auf diese Art Szenen zu erzeugen, die es gar nicht gibt, ist nicht neu. Allerdings vereinfachen neue Werkzeuge diese Art von Bildbearbeitung noch einmal erheblich.