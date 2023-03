In einer Zeit, in der Influencer zeigen, dass man mit genug Finesse und Hartnäckigkeit wirklich jedes Produkt an die Käuferschaft bringen kann, zieht es auch Hollywood-Prominenz zunehmend in die Unternehmer-Branche. Rihanna verkauft Make-up, Kate Hudson Sportbekleidung, Ryan Reynolds Gin. Alles relativ normal. Und dann gibt es da noch Wellness- und Lifestyle-Labels wie die von Model Kate Moss oder Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Während Erstere vergangenes Jahr mit dem Verkauf von „heiligem Duftnebel“ Aufsehen erregte, hat sich Letztere vor allem auf die sagenumwobene weibliche Sexualität eingeschossen. So bot ihr Unternehmen Goop unter anderem bereits eine Duftkerze, die nach der Vagina der Oscar-Gewinnerin riechen sollte, und ein angeblich die Gesundheit förderndes Vaginal-Ei aus Jade an.

In dieser kuriosen Reihe hat neuerdings nun auch Reality-Star Kourtney Kardashian Barker Aufstellung genommen. Mit ihrer im September vergangenen Jahres gegründeten Linie „Lemme“ vertreibt die älteste der 5K-Sisters aus der Unternehmerfamilie Kardashian-Jenner Vitamingummis und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel. Kein leichter Start, denn besonders ihren milliardenschweren Schwestern Kim Kardashian („SKIMS“, „KKW“) und Kylie Jenner („Kylie Cosmetics“) ist unternehmerisch schwer etwas vorzumachen. Da musste schon etwas Besonderes her, um die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen: das Vaginal-Wellness-Weingummi „Lemme Purr“ (dt. „Lass mich schnurren“).