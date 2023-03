In einer Zeit, in der Influencer zeigen, dass man mit genug Finesse und Hartnäckigkeit wirklich jedes Produkt an die Käuferschaft bringen kann, zieht es auch Hollywood-Prominenz zunehmend in die Unternehmer-Branche. Rihanna verkauft Make-up, Kate Hudson Sportbekleidung, Ryan Reynolds Gin. Alles relativ normal. Und dann gibt es da noch Wellness- und Lifestyle-Labels wie die von Model Kate Moss oder Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Während Erstere vergangenes Jahr mit dem Verkauf von „heiligem Duftnebel“ Aufsehen erregte, hat sich Letztere vor allem auf die sagenumwobene weibliche Sexualität eingeschossen. So bot ihr Unternehmen Goop unter anderem bereits eine Duftkerze, die nach der Vagina der Oscar-Gewinnerin riechen sollte, und ein angeblich die Gesundheit förderndes Vaginal-Ei aus Jade an.

In dieser kuriosen Reihe hat neuerdings nun auch Reality-Star Kourtney Kardashian Barker Aufstellung genommen. Mit ihrer im September vergangenen Jahres gegründeten Linie „Lemme“ vertreibt die älteste der 5K-Sisters aus der Unternehmerfamilie Kardashian-Jenner Vitamingummis und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel. Kein leichter Start, denn besonders ihren milliardenschweren Schwestern Kim Kardashian („SKIMS“, „KKW“) und Kylie Jenner („Kylie Cosmetics“) ist unternehmerisch schwer etwas vorzumachen. Da musste schon etwas Besonderes her, um die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen: das Vaginal-Wellness-Weingummi „Lemme Purr“ (dt. „Lass mich schnurren“).

Das Fruchtgummi besteht laut Kardashian aus Ananasextrakt, Vitamin C und klinisch untersuchten Probiotika. Es wird oral eingenommen und soll die vaginale Gesundheit fördern, den pH-Wert der Scheidenflora verbessern und für frischen Duft und Geschmack sorgen. Die gelb-orangefarbenen Drops seien zudem vegan, gluten- und gelatinefrei. Eine Dose mit 60 Fruchtgummis kostet umgerechnet knapp 30 Euro. Die 43 Jahre alte Unternehmerin begründet die Idee für „Lemme Purr“ damit, dass „das vaginale Mikrobiom empfindlich ist und leicht gestört werden kann“. Die probiotischen Bestandteile des Weingummis sollen zu einer Balance der Scheidenflora beitragen. Probiotika sind Produkte, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten wie zum Beispiel Milchsäurebakterien oder Hefen.

Zum Launch ihres neuesten Fruchtgummis postete Kourtney Kardashian auf ihrem Instagram-Profil ein Video, in dem sie sich, umringt von Katzen, ein Gummi in den Mund steckt. Der Clip wurde ebenso auf dem „Lemme“-Account veröffentlicht. Darunter ist zu lesen: „Gib deiner Vagina das süße Vergnügen, das sie verdient (und mach sie zu einem süßen Vergnügen).“ Die vaginale Gesundheit sei ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens einer Frau, über den aber nicht genug gesprochen würde. Weiter steht dort: „Sie wissen ja, was man sagt ... du bist, was du isst.“

Ob Kourtney Kardashian sich bei der Produktentwicklung von dem Mythos inspirieren ließ, dass sich auch Sperma geschmacklich verändern lässt, wenn Männer viel Ananassaft trinken, ist übrigens unbekannt.