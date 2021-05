Platz 4

Jessica Alba

Die Produkte der Schauspielerin gehören in die Rubrik Clean Beauty, sind also frei von Tierversuchen und kontrovers diskutierten Inhaltsstoffen wie Parabenen. Der Geruch der Reinigungscreme ist dezent, fast neutral. Die Haut fühlt sich nach der Anwendung frisch und sauber an. Der Cleanser ist unaufgeregt und erfüllt genau das, was er soll: Er reinigt und trocknet dabei nicht aus, was gerade für empfindliche Haut wichtig ist. Auch der Preis ist mit knapp 20 Euro fair für ein Produkt dieser Kategorie.