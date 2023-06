Die E-Mail von der Finca­besitzerin auf Mallorca traf einige Wochen vor dem Abflug ein. Sie schrieb: „Wenn ich euch eins raten kann, vergesst eure Koffer zu Hause.“ Das war vergangenen Sommer, und die Mail ging an eine Familie aus Düsseldorf, die in diesem Text Schubert heißt. Mutter und Vater, zwei Söhne – sieben und vier Jahre alt.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Schuberts hatten die Finca von der Freundin für knapp drei Wochen in den Sommerferien gemietet, so wie sie es in früheren Jahren schon öfter getan hatten. Außenküche, ein Pool im Garten und nachts eine Stille, die Nadine Schubert im Alltag mitten in der Stadt vorher fremd war. In den Jahren zuvor waren sie mit schwerem Gepäck angereist, so hatte es auch die Vermieterin im frühen Sommer 2022 gemacht. Die E-Mail an die Schuberts schrieb sie kurz darauf. „Sie war eine von denen, die in das Kofferchaos am Flughafen geraten waren“, sagt Nadine Schubert. „Und daraufhin überlegten wir: Fast drei Wochen nur mit Handgepäck und zwei Kindern, ist das möglich?“

Kurz vor den Sommerferien 2023 sind die Bilder von Kofferbergen und Warteschlangen an deutschen Flughäfen in den Sommerferien 2022 noch nicht vergessen. Die Appelle von damals zum Beispiel, bitte drei Stunden vorher da zu sein, denn es könne zu erheblichen Verzögerungen kommen. Die Nachrichten vom Juni vergangenen Jahres, aufgrund der Personalkürzungen in der Corona-Zeit sei man für die Sommerreisezeit auf der Suche nach Arbeitskräften aus anderen Ländern, unter anderem aus der Türkei. Damals standen die Ferien in den ersten Bundesländern schon kurz bevor.

Noch mehr Reisende erwartet

In diesem Jahr werden es sogar noch mehr Passagiere sein. Am Flughafen in Frankfurt waren es an Spitzentagen im vergangenen Sommer 180.000 Passagiere. In diesem Jahr erwartet der Betreiber Fraport gut 200.000 am Tag. Ähnlich sieht es zum Beispiel in Hamburg aus: Zu Ferienbeginn 2022 waren es 300.000 Passagiere pro Woche. In diesem Jahr rechnet man mit 350.000 pro Woche. Und in Düsseldorf werden es wohl ebenfalls gut 10 Prozent mehr Fluggäste sein als im selben Zeitraum im vergangenen Jahr, als dort 430.000 Passagiere pro Woche unterwegs waren.

Es soll jetzt immerhin an einigen Flughäfen vorab buchbare Slots für die Sicherheitskontrolle geben, um dann über Sonderspuren zügiger durchzukommen. Und Onlinetools, mit denen, wie zum Beispiel in Hamburg, einfacher ermittelt werden kann, wenn Gepäck verloren geht – was eben immer dann schneller passiert, wenn Passagiere zwischen Abflugort und Zielort umsteigen müssen. Und es gibt Bluetooth-Tracker wie beispielsweise die Air-Tags von Apple: Die kleinen, mobilen Tracker sind seit Mai dieses Jahres im aufgegebenen Koffer erlaubt. Es lässt sich damit also zumindest überprüfen, ob es der eigene Koffer in den Frachtraum geschafft hat oder nicht.

Das alles garantiert nicht, dass Reisen mit Koffer in diesem Jahr angenehmer wird: 2022 tauchten gemäß einer Er­hebung des auf Luftfahrt und Touristik spezialisierten IT-Unternehmens SITA weltweit pro 1000 Reisende im Durchschnitt 7,6 Gepäckstücke entweder verspätet oder gar nicht mehr auf. 2019, vor der Pandemie, lag diese Quote bei 5,6.

Schweres Gepäck gegen Waschmaschine vor Ort

Lässt sich der Stress minimieren, indem man mit nichts als Handgepäck in den Urlaub abfliegt? So wie die Schuberts es im vergangenen Sommer als vierköpfige Familie gemacht haben?