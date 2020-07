Körperteil im Trend : Der Oberschenkel hat einen Lauf

Alles hat seine Zeit. Das gilt auch für Körperteile und die jeweiligen Moden, die sie hervorheben. Viele Leser werden noch präsent haben, wie sich vor knapp 20 Jahren Internisten Sorgen machten, als selbst bei niedrigen Temperaturen „bauchfrei“ angesagt war; nur die Piercing-Studios konnten sich seinerzeit über viel Arbeit freuen, wegen der ganzen Bauchnabel-Ringe und -Kettchen. Etliche Jahre später galt alles Sehnen den Achillessehnen, Knöcheln, Fesseln. Sie wurden durch Söckchen und „Ankle-Jeans“ in Szene gesetzt wie einst Claudio Caniggia durch Diego Maradona.

Wer nun in diesem Sommer mit offenen Augen durch die Welt geht, wird schnell erkennen, welches der Körperteil des Jahres 2020 ist. Na? Der Bauchnabel feiert ein Comeback, richtig! Aber ganz vorne rangiert – der Oberschenkel! Er wird präsentiert wie selten zuvor, trainiert wie nie. Auch als Fläche für großformatige Tätowierungen ist er zusehends beliebter geworden, wobei diese eher dazu da sind, den Oberschenkel, wie man auf dem Frankfurter Opernplatz sagen würde: zu feiern, als ihn zu verdecken oder wenigstens zu kaschieren. Auf den Punkt gebracht: Der Oberschenkel hat einen Lauf.

Das gilt nicht zuletzt für den männlichen Teil der Weltbevölkerung. Wie die Lage früher war, hat der Schauspieler Elyas M’Barek 2014 geschildert: „Ein Mann muss seine Beine nicht trainieren, denn die sieht man nicht im Club.“ Damals hatte er völlig recht. Es war die Zeit, als die Bermudashorts, die Männer am Strand trugen, vom Oberschenkel nichts mehr übrig ließen und bisweilen das Knie und Teile der Wade gleich mit verschlangen. Wegen des vielen Stoffs sogen sie sich im Wasser so voll, dass sie im Grunde schwimmuntauglich waren und daher für manchen Badeunfall zumindest mitverantwortlich sein dürften.

Doch seit ein paar Jahren ist das Textil auf dem Rückzug. Selbst slipförmige Badehosen, die kurz genug sind, um den Oberschenkel länger wirken zu lassen, als er eigentlich ist, werden wieder getragen, auch jenseits ihres Stammlands Italien. Außerdem sieht man in Schwimmbädern und an Badeseen immer öfter junge Männer, die, wenn sie sich beobachtet wähnen, die Beine ihrer Shorts so nach oben schieben oder ziehen, dass es den gerade beschriebenen Verlängerungseffekt gibt – samt Blick auf Skulpturales.

Selbst in Sportarten, in denen die Protagonisten nun wirklich Bein zeigen könnten, wurden – und werden – die Oberschenkel durch spezielle Hosen verhüllt, als seien sie nicht die Torwächter zur Scham, sondern die Scham selbst. Das gilt traditionell, wenngleich ohne zwingenden Grund, für das Rennradfahren, aber auch für den Fuß- oder Basketballsport. Dort wurden bis zuletzt zusätzlich zu den üblichen müllsackähnlichen „Shorts“, die eigentlich „Longs“ heißen müssten, zeitweise auch noch Radlerhosen getragen, angeblich aus physiotherapeutischen Gründen. Manche Fußballspieler brachten es gar fertig, den letzten Rest freien Oberschenkels von unten mit ihren Stutzen zu verdecken. Wer sich wirklich an der nahezu ungestörten Sicht auf muskulöse Oberschenkel erfreuen wollte, dem blieb nur die Randsportart Rugby oder aber das Ballett, in dem Rudolf Nurejew auch in Sachen Schenkel Maßstäbe gesetzt hat.