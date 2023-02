Die Party-Crew

„Ist das dieser Höhenrausch?“, denkt man grübelnd, wenn plötzlich im Funpark für Kinder ein Einhorn im Affenzahn an einem vorbeirauscht und von irgendwoher laute Musik ertönt. Flauschige Ganzkörper-Over­alls („Onesies“) in Form von lebensgroßen Kuschel- oder Comicfiguren im Stil der japanischen Kawaii-Bewegung, wo alles niedlich sein muss, haben es auf europäische Pisten geschafft. Der Fokus dieser Gruppe – tritt ausschließlich im Rudel auf, weil es nur Gleichgesinnte mit ihnen aushalten – liegt nicht auf dem „Ski“, sondern auf dem „Après“. Und weil sie mittags schon drei ­Willis in der Birne haben, fahren sie auf Bigfoots. Mit den bei Anfängern beliebten breiten Kurzskiern kann man verdammt schnell werden, aber praktisch nicht umfallen.

Wo man sie trifft: In der Kultdisco „Fire & Ice“ in Sölden.

Typischer Satz: Nicht zu verstehen. Der Alkoholkonsum macht sich irgendwann ­phonetisch bemerkbar.

Lieblingsgetränk: Flying Hirsch-Jäger­meister-Red-Bull. Die Kombi macht ­betrunken und zugleich hellwach.

Gute Begleitung, weil man mit ihnen immer wieder auf die Freundschaft anstoßen kann.

Der Traditionalist

Bekannt als „Kitzbühel-Kurzschwung-Wedler“, tritt er meist in Form eines Familienoberhauptes – oder zumindest als Gruppen­ältester – auf und erzählt immer wieder die gleichen Geschichten. Nur dass diese mit jedem Mal in ihrer Dramatik so in die Höhe schießen wie die Preise für einen Skipass. Wie er vor Jahrzehnten halsbrecherisch den Langen Zug am Arlberg, mit 142 Prozent Gefälle der wohl steilste Streckenabschnitt Europas, mit einem Weltranglisten-Fahrer bravourös Ideallinie fuhr. Oder wie er als kleiner Wonneproppen die Skier, die kaum mehr als zwei zurechtgesägte Holzbretter waren, den Berg selbst hochtragen musste. Lift mit Haube? Pah, so was gab es damals nicht. In bester Hansi-Hinterseer-Manier wedelt er in kurzen Schwüngen mit enger Skiführung im Ballonseide-Einteiler den Hang hinunter und hat für die Carving-Enthusiasten nur Verachtung übrig.

Wo man ihn trifft: In Kitz auf der „Sonnbergstuben“. Er hat hier schon in den Siebzigerjahren Kasnocken gegessen, bevor die Hütte zum Promi-Hotspot wurde.

Typischer Satz: „Auf dem Stück musst du schnell sein, sonst bleibst’ stecken!“

Lieblingsgetränk: Jagatee. Der Schwarztee mit Hochprozentigem ist ein Hüttenklassiker, obwohl er scheußlich schmeckt.

Gute Begleitung, weil er tatsächlich die Karte vernünftig lesen kann.

Die Genießerin

Ihr Urlaubsmotto lautet „Schmausen statt Sausen“, „Schi Schi statt Ski“! Während die Mitreisenden schon an der Talstation anstehen, läuft sie gerade zum Schampus-Frühstück im Fünf-Sterne-Wellnesstempel auf. Ihre Urlaubsträume bestehen nicht aus Neuschnee, sondern aus Teig und Pflaumenmarmelade, bekannt als Germknödel. Nach einer ausgedehnten Zeitungslektüre und einer Massage macht sie sich auf den Weg zur Berghütte. Tiefenentspannt und bestens gelaunt. Im Gegensatz zu ihren sportelnden Freunden, die sie mit der permanenten Nachfrage nach der minutengenauen Mittagspause nervt. Unmöglich, das zu planen; man fährt ab, wo es gefällt und wenn man Hunger hat. Der Höhepunkt ihres sportlichen Engagements: Nachtrodeln, zu dem sie in Jeans und Chelsea Boots erscheint und nach zehn Minuten patschnass ist. Da retten auch die Einlegesohlen aus Lammfell nichts mehr. Ein guter Grund, endlich zum nächsten Schlemmer-Gipfel aufzubrechen. Noch ein Zirbenschnaps?

Wo man sie trifft: Zell am See – der herrliche Blick, einfach wunderbar.

Typischer Satz: „Mein Lieblingsschwung ist halt immer noch der Einkehrschwung.“

Lieblingsgetränk: Aperölchen auf der Sonnenterrasse.

Gute Begleitung, weil sie die besten Plätze auf der Hütte freihält.