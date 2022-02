Die Social Media Sprechstunde : Khloé Kardashian: Die vergessene Schwester

Dass die anderen die Hölle sind, wissen Sie nur zu gut. Die anderen, sie können grausam sein, doch für Sie sind sie die Hölle, weil Sie ihnen nicht entrinnen können: Zweihundertzwanzig Millionen Menschen starren Sie an, ohne Sie je gesehen zu haben. Zu viele, als dass Sie den digitalen Raum verlassen könnten – ein Bild von Ihnen wird es dort immer geben. Sie können nur eines tun: versuchen, dieses Bild selbst zu bestimmen.

Also, viertausend Bilder, und das sind Sie: Sie im Rolls Royce, Sie vor Rolls Royce, Sie mit grauer Birkin-Bag, Sie auf Louis-Vuitton-Koffer, „Material Girl“ schreiben Sie dazu. Sie sind gern reich, das wissen selbst diejenigen, die Sie nicht kennen, denn Sie wurden in eine Familie hineingeboren, die später als Matriarchen-Clan berühmt werden sollte. Neues Geld, und Ihre Schwestern wissen es zu vermehren: Wer den Namen zur Marke macht, kann alles verkaufen.

Das Verhältnis zu Ihrer Familie ist dabei kein einfaches. Ihre Mutter entschied einst, dass Sie in dieser Hölle leben sollten, als sie die Kameras ins Haus ließ. Vierzehn Jahre flimmerte Ihr Leben über Millionen Bildschirme von Fremden – Ihre Hochzeit, Ihre Ehe, Ihre Scheidung, wie Sie sich verliebten, betrogen wurden, ein Kind bekamen. Aber was heißt das schon? Sie hatten sich daran gewöhnt. Und überhaupt: Hätten Sie Ihrem 24 Jahre alten Ich gezeigt, was die kleine Kamera in Ihrer Hand heute bedeuten würde – hätten Sie’s geglaubt?

Sehe ich Sie heute, erkenne ich Sie kaum wieder. Früher hatten Sie lange, rote Locken, als einzige unter Ihren brünetten Schwestern. Doch das Rot ist längst verblichen, wie bei so vielen, die dort leben, wo sie leben, in den Beton-Villen am Pazifik. Wer das Haar so trocken trägt, muss es stets in Form föhnen, große Wellen oder aalglatt, Hauptsache aufwendig, so finden Sie es schön. Jeder Frisur widmen Sie ein eigenes Foto.

Jetzt sind Sie also die Blonde unter Ihren Schwestern, dabei waren Sie schon immer einzigartig. Die beiden Schwestern, mit denen Sie sich den Vater teilen, sind zwanzig Zentimeter kleiner als Sie. Das war ein Witz, der in Ihrer Familie erzählt wurde: Vielleicht ist Ihr Vater gar nicht Ihr Vater. Vielleicht ist es dessen Mandant, der Ihnen doch so ähnlich sieht, ein Sportler, vielleicht ein Mörder. Ihnen schien das Geschwätz egal: Ihr Vater war der Anwalt, der den Freund vor Gericht verteidigte. Ihr Vater trug den Namen, der Ihre Schwester berühmt machte.

Ja, Ihre Schwester, sie war es, die berühmt und begehrt sein wollte, nicht Sie. Während sie sich abmühte, in die richtigen Sendungen eingeladen zu werden, mussten Sie die Schichten in den kleinen Boutiquen schieben, von der Ihre Familie damals noch lebte. Doch heute ist das anders: Heute verkaufen Sie Ihre eigene Kleidung, „Good American“ heißen die Jeans, Pullover und Bikinis, denn das sind Sie, oder? Eine gute, eine brave Amerikanerin – nicht nur Ihre Schwester, auch Sie haben hart für Ihren Reichtum gearbeitet. Das soll man nicht vergessen. Und doch nennt Ihre Mutter Sie als letzte in der Liste der Label ihrer Töchter.

Was man Sie nicht vergessen lässt, ist, dass Sie anders sind. Dass Sie die „fette“, die „hässliche“ Schwester seien („Sie muss einen anderen Vater haben!“), das warf man Ihnen lange an den Kopf, so schrieben Sie es kürzlich in einer der viertausend Kacheln. Sie baten darum, dass man daher verstehen solle, warum Sie ein Bild löschen lassen wollten, das jemand gegen Ihren Willen hochgeladen hatte. Sie tragen einen Bikini am Pool, ohne Filter, ohne Retusche. Das mochten Sie nicht. Sie sehen sehr gut aus, aber es wird Ihnen immer schwer fallen, das zu erkennen.

Zu viele Blicke liegen auf Ihnen, bewerten Sie ohne Unterlass. Sie sagten einmal, dass Sie nicht wussten, dass mit Ihren Formen etwas nicht stimme. Erst mit den Kameras kamen auch die mahnenden Stimmen in Ihr Leben, die Stimmen wurden viele und laut, und irgendwann gaben Sie auf: Ihr Körper ist heute in Muskeln erstarrt, Sie zeigen ihn stolz, verkaufen mit ihm Tee und Vitamine. Die Frauen mit den falschen Formen, das sind jetzt andere.

Und doch scheint es nicht zu reichen. Das platinblonde Haar, der stählerne Körper vor teurer Karosserie, Sie müssen stets ausgeleuchtet werden. Schaut man Sie an, starren Sie durch helle Kontaktlinsen zurück, Ihr Gesicht von Make-up und Filtern überformt, Ihre Nase zurecht geschnitzt, Ihre Lippen aufgedunsen – doch ist es das Licht, das so befremdlich wirkt. Als hinge stets ein Beleuchter über Ihnen, und bügle Ihnen alles, was eigen anmuten könne, mit 1000 Watt glatt. So sehen Sie auf jedem Bild gleich aus. Frisch gebräunt, aber nie erholt.

Sind Sie das nun? Ist das Ihr wahres Ich, weil Sie es so bestimmt haben? Oder wissen Sie einfach, dass es keinen Weg zurück und keinen hinaus gibt? Ist das Ihr Selbst, das sich ergeben hat?

Ein Mensch taucht oft auf Ihren Bildern auf, mit Ihnen oder allein. Es ist Ihre Tochter, sie wird im April vier Jahre alt und sieht glücklich aus. Sie haben Sie True genannt.