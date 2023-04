Keri Russell, 1976 als Tochter einer Hausfrau und eines Automobil-Managers in einem Südkalifornien geboren, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im US-Showgeschäft. Anfang der Neunzigerjahre stand sie neben Britney Spears oder Justin Timberlake für Disneys „Mickey Mouse Club“ vor der Kamera, übernahm bald Rollen in „Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby“ oder der Serie „Eine schrecklich nette Familie“ und wurde schließlich zum Star, als J.J. Abrams ihr 1998 die Titelrolle in seiner College-Serie „Felicity“ gab. Später war die „Golden Globe“-Gewinnerin in Filmen wie „Mission: Impossible III“, „Planet der Affen: Revolution“ oder „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ zu sehen und erhielt für die von der Kritik gefeierte Serie „The Americans“ gleich drei Emmy-Nominierungen. Aus einer ersten Ehe mit dem Tischler Shane Deary hat sie zwei Kinder, mit ihrem Lebensgefährten (und „The Americans“-Kollegen) Matthew Rhys ein weiteres. Aktuell ist die 47-Jährige präsent wie lange nicht: in einer Episode der Serie „Extrapolations“ (bei AppleTV+), im Film „Cocaine Bear“ (ab 13.4. im Kino) und als Protagonistin in der Polit-Satire „Diplomatische Beziehungen“ (ab 20.4. bei Netflix). Wir erwischten sie für ein Telefongespräch an einem lauen Frühlingsmorgen in ihrem Haus in Brooklyn Heights.

Frau Russell, von Ihrem neuen Film „Cocaine Bear“ waren Sie angeblich schon allein durch seinen Titel begeistert. Aber um eine Rolle anzunehmen braucht es vermutlich noch ein bisschen mehr, oder?

In diesem Fall reichte mir wirklich fast der Filmtitel, als damals die Regisseurin Elizabeth Banks bei mir anrief und von dem Projekt erzählte. So komplett albern und gleichzeitig schlicht wundervoll sind Geschichten schließlich selten betitelt! Abgesehen davon, dass wir damals gerade das erste Jahr der Corona-Pandemie hinter uns hatten. Alles war schwierig und aufwühlend, jeder hatte sich einsam oder traurig gefühlt. Da schien eine herrlich schräge Sache wie „Cocaine Bear“ das ideale Gegenmittel zu sein.

Zu Beginn des Films hat sogar Ihr Lebensgefährte Matthew Rhys einen kleinen Auftritt. Haben Sie das in die Wege geleitet?

Ich erzählte ihm von der Geschichte des Films und er hat sich schlapp gelacht. Dann wollte er unbedingt das Drehbuch lesen und fragte nach den ersten paar Seiten: Wer spielt den diesen Typen am Anfang? Ich hatte natürlich keine Ahnung, also bat er mich, dass ich Banks schreibe, dass er die Rolle haben wolle. Er war richtig beharrlich. Und tatsächlich antwortete sie sofort, dass er den Part gerne übernehmen könne. Wir standen dann zwar nicht gemeinsam vor der Kamera, aber es war natürlich trotzdem ein riesiger Spaß, gemeinsam an diesem Film zu arbeiten.

Überträgt sich denn bei einem solchen Projekt die Albernheit der Prämisse und die Absurdität der Szenen automatisch auch auf die Stimmung am Set?

Das ist auf keinen Fall ein Automatismus, denn letztlich hat der Spaß, den man bei der Arbeit hat, weniger mit der zu erzählenden Geschichte zu tun als mit der Chemie im Team. Deswegen weiß man auch nie vorher, ob man bei einem Dreh eine gute Zeit haben wird oder nicht. In diesem Fall hätte es allerdings kaum besser laufen können. Banks ist eine superlustige Person, das wusste ich vorher schon. Außerdem war nicht nur Matthew dabei, sondern auch unsere Freundin Margo Martindale, mit der wir schon „The Americans“ gedreht hatten. Mit ihr und Jesse Tyler Ferguson habe ich mich in unseren Szenen ausgeschüttet vor Lachen. Ganz zu schweigen davon, dass wir für die Dreharbeiten im spätsommerlichen Irland waren. Nach der langen Lockdown-Zeit endlich wieder im Ausland, das war herrlich.