Schauspielerin Kate Hudson : „Als Inspiration ist meine Mutter nicht zu toppen“

Am Set: Kate Hudson (rechts) und Jessica Henwick in einer Szene aus „Glass Onion“ Bild: AP

Frau Hudson, in der Krimikomödie „Glass Onion – A Knives Out Mystery” spielen Sie ein einstiges Topmodel, das nun vor allem auf Instagram aktiv und ziemlich abhängig von seinem Smartphone ist. Wie ist eigentlich Ihr Umgang mit Social Media?

Würde ich jetzt antworten: total gesund, wäre das wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Aber wenn ich ehrlich bin, ist Instagram für mich eben nicht nur ein netter Zeitvertreib, sondern natürlich auch ein Geschäft. Im Grunde ist mein Profil dort so etwas wie mein eigenes Magazin, das ich selbst kuratieren kann. Wenn sich das Millionen Menschen ansehen und mir folgen, hilft das nicht nur mir und meinen Projekten, es geht auch mit einer gewissen Verantwortung einher. Deswegen ist es nur logisch, dass das Zeit kostet. Und die investiere ich gern, denn dafür kann ich mein eigenes Narrativ bestimmen. Wenn ich etwas sagen oder von mir zeigen will, kann ich das selbst in die Hand nehmen und muss mich nicht auf andere Leute verlassen.

Dafür, dass Sie die Plattform als „Business“ bezeichnen, geben Sie erstaunlich oft Einblicke in Ihr Privatleben.

Weil ich auch im beruflichen Kontext so authentisch wie möglich sein will. Zu Be­ginn meiner Karriere war ich enorm vorsichtig, was mein Leben und meine Kinder anging, aber ich war dadurch auch fürchterlich angespannt und verkrampft. Inzwischen bin ich da viel entspannter, und ich merke, wie gut es mir tut, einfach locker zu lassen, mich selbst nicht in irgendein Korsett zu zwängen. Seit ich auch mal Familienschnappschüsse teile, wenn mir da­nach ist, geht’s mir wirklich besser. Was aber insgesamt nicht heißt, dass soziale Netzwerke nicht auch problematisch sein können.

Was genau meinen Sie?

Nun, es ist das eine, sich dort zu präsentieren und Inhalte öffentlich zugänglich zu machen. Aber es ist auch kein Ge­heimnis, dass man als Rezipient dieser Inhalte durchaus süchtig werden kann. Man will die Dinge besitzen, die man sieht, die Lebensstile führen, die einem präsentiert werden. Die Algorithmen sind so programmiert, dass wir fast gar nicht anders können, als immer weiter- und weiterzuscrollen. Und es ist kein Ge­heimnis mehr, dass Instagram und Co bei vielen Menschen Depressionen fördern und bei Kindern sogar Angst- und andere Störungen auslösen können. Also eine Sache mehr, bei der wir hin und wieder auf Entzug gehen müssen, was aber gar nicht so unkompliziert ist, wenn man So­cial Media auch beruflich nutzt. Es ist wirklich eine Herausforderung, zwischen all diesen Faktoren eine gute und gesunde Balance zu finden.

Um den Bogen zurück zum Film zu schlagen: Die Dreharbeiten auf einer griechischen Insel sollen etwas von einem großen, spaßigen Ferienlager gehabt haben. Stimmt das?

Oh ja, wir hatten sehr viel Spaß. Unser Ensemble bestand aus einer Gruppe von nur neun Schauspielerinnen und Schauspielern, und wir haben auch an den Wochenenden oft unsere Zeit miteinander verbracht, zum Beispiel Gesellschafts­spiele wie Mafia gespielt. Passend zur Geschichte des Films, in dem es ja auch darum geht, herauszufinden, wer von uns den Mord begangen hat.

Mafia ist ein Spiel, bei dem alle am Anfang erfahren, ob sie Täter oder Opfer sind, und dann gilt es, herauszufinden, wer die Mafiosi sind, bevor man „um­gebracht“ wird.