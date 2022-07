Aktualisiert am

„Running Up That Hill“ ist Ihr Sommerhit 2022

Kate Bush gewinnt : „Running Up That Hill“ ist Ihr Sommerhit 2022

Wir haben gefragt, Sie haben abgestimmt. „Running Up That Hill“ von Kate Bush ist zwar zuerst im Jahr 1985 erschienen – ist aber auch Ihr Sommerhit des Jahres 2022.

Es sagt etwas über unsere Zeit aus, wenn unsere Leserinnen und Leser mit einer deutlichen relativen Mehrheit von 39 Prozent einen Song aus dem Jahr 1985 zum Sommerhit des Jahres 2022 küren. Das ist mehr als Netflix-Nostalgie, da ist auch eine Sehnsucht nach Sommern, in denen das Leben irgendwie einfacher schien, weniger Krisen, Kriege, Pandemien – obwohl das natürlich auch bloß ein subjektiv ge­färbter und westlich ausgerichteter Blick auf die Lage der Welt ist.

„Running Up That Hill“ jedenfalls ist – nach unserer Abstimmung auf FAZ.NET vom Donnerstag mit mehr als 1100 Teilnehmern – Ihr Sommerhit des Jahres 2022.

In den Fokus rückte den Song von Kate Bush dann aber doch die Netflix-Serie „Stranger Things“, die eindrücklich zeigt, was traumatische Ereignisse mit der seelischen Gesundheit junger Menschen machen.

Mehr zum Thema 1/

Und wie ein Lied, wie Freundschaft und Liebe die Zeiten überdauern, Dimensionen durchbrechen – und unsere Heldin am Ende sogar vor bösartigen Superschurken in um­gedrehten Schattenwelten retten. Harry Styles schaffte es mit „As It Was“ (18 Prozent) auf Platz zwei, Lizzo mit „About Damn Time“ (17 Prozent) auf Platz drei. Wir wünschen weiterhin fröhlich-nostalgisches Sommerhit-Hören!