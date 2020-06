Justin Timberlake im Gespräch : „Ständig sagen mir alle, ich hätte den Verstand verloren“

Herr Timberlake, mit welcher Art von Musik hat Ihr Tag heute begonnen?

Ich bin heute Morgen mit R&B/Soul in den Tag gestartet.

Ist das ein Ritual, oder hängt es von Ihrer Stimmung ab?

Ich entscheide das instinktiv in dem Moment, in dem ich mir die Musik aussuche. Das ist ja das Großartige an der Art, wie wir heute Musik hören können. Wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, ist der passende Soundtrack dazu sofort verfügbar. Ich kann auch viel mehr experimentieren, um Überraschungen zu erleben. Wenn es um Musik geht, bin ich immer neugierig. Musik kann tatsächlich meinen Gefühlshaushalt ändern.