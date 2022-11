John Malkovich im Gespräch : „Je älter ich werde, umso interessanter finde ich meinen Beruf“

Mr. Malkovich, ich habe bei der Enzyklopädie „Internet Movie Database“ nachgesehen: Unter Ihrem Namen sind als Schauspieler 140 Titel verzeichnet, unter dem von Lilly Krug, der Hauptdarstellerin in Ihrem jüngsten Film „Shattered – Gefährliche Affäre“, elf.

(lacht) Na ja, sie ist jung.

Klar. Wenn Sie als ein Veteran des Filmgeschäfts mit so jungen Kollegen zusammenarbeiten, fragen die Sie dann manchmal nach Tipps zum Handwerk oder zur Karriereplanung?

Ja, sicher, das gibt es immer wieder mal. Vor allem, wenn sie daran interessiert sind, international zu arbeiten. Ich glaube aber auch, die Schauspielerei ist ein Business, in dem man kaum einen verlässlichen Rat geben kann. Ich sage immer: Die Kamera mag, was sie mag; darauf hat man keinen Einfluss. Entweder die Kamera mag dich – dann wird es vermutlich laufen. Oder sie mag dich eben nicht – dann (lacht) wirst du keine sehr glückliche Karriere haben.

Sie spielen bei „Shattered“ ja eine Nebenrolle und sind als Produzent gelistet. Wie kam es überhaupt zu Ihrer Mitarbeit an diesem Projekt? Ich nehme an, Veronica Ferres – die Mutter von Lilly Krug – hat etwas damit zu tun.

Ja, die beiden Hauptproduzentinnen des Films, Veronica und Claudia Bluem­huber, sind beide alte Freundinnen von mir. Etwa ein Jahr bevor es mit den Dreharbeiten losging, kamen sie mit dem Projekt zu mir, sagten, dass Lilly die Hauptrolle spielen würde, und fragten, ob ich mitmache. Vor allem weil sie noch nie einen Film in Amerika produziert hatten. Ich sagte: Ich helfe, wo immer ich helfen kann.

Hatten Sie Lilly Krug vor Beginn der Dreharbeiten schon mal getroffen?

Oh ja, ich kenne sie, seit sie ein kleines Baby war. Veronica kenne ich schon sehr lange. Wir haben 1999 einen kleinen Film zusammen gemacht, der nicht sehr erfolgreich war, „Ladies Room“, wir waren beide in einer französischen Fernsehverfilmung von „Les Misérables“, in „Casanova Variations“ und „Klimt“. Wir waren immer in Kontakt, und ich kenne auch Lillys Vater Martin.

Haben Sie mit Lilly auch übers Handwerk gesprochen?

Ja, ich spreche oft mit ihr. Wir sind auch das Drehbuch von „Shattered“ durchgegangen und haben darüber diskutiert, was in dieser oder jener Szene ihr Ziel ist, wohin sie damit will. Sie ist sehr klug und nimmt den Beruf sehr ernst.

Nicht schlecht: John Malkovich als Schauspiel-Coach zu haben. Gibt es auch den Fall, dass junge Kollegen – oder eigentlich Kollegen jeden Alters – eingeschüchtert sind, weil sie mit „dem“ John Malkovich arbeiten?

Ich glaube nicht. Ich habe gerade einen Film gesehen, in dem ich mitgespielt habe, „On the Creation of Earth­quakes“, über Seneca, den römischen Senator, mit einer hochkarätigen Besetzung, und die meisten der Mitwirkenden waren Jahrzehnte jünger als ich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie eingeschüchtert waren. Ich denke – ich hoffe –, es hat ihnen Spaß gemacht. Mir hat es ganz sicher gefallen.

Wenn es gute Schauspieler waren, konnten sie es vielleicht gut verstecken, falls sie ein bisschen eingeschüchtert waren.

(Lacht) Vielleicht. Im Allgemeinen gilt: Gute Schauspieler arbeiten gerne mit guten Schauspielern zusammen. Wenn man mich als einen guten Schauspieler betrachtet, ist das schön für mich. Selbst wenn jemand mal eingeschüchtert sein sollte: Ich glaube, das hält nicht lange vor.

Als Sie in dem Alter waren, in dem zum Beispiel Lilly Krug heute ist, 21 Jahre jung: Waren Sie sich damals Ihrer Fähigkeiten als Schauspieler sicher?

Ich hatte bestimmte Vorstellungen von dem Beruf und davon, wie ich meinen Platz in diesem Metier finden würde, und die habe ich immer noch. Vor vielen Jahren drehte ich in Tanger . . .