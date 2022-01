Jessica Chastain über „The 355“ : „Um mangelnde Weiblichkeit habe ich mir keine Sorgen gemacht“

Fleißig ist Jessica Chastain schon immer gewesen: rund 25 Filme (darunter „The Tree of Life“, „The Help“, „Zero Dark Thirty“ oder „Interstellar“) allein in den ersten zwölf Jahren ihrer Karriere sind mehr als beachtlich. Aktuell ist die 44 Jahre alte Kalifornierin, die nach ihrem Schauspielstudium in New York zunächst Theater- und kleine TV-Rollen übernahm, noch präsenter als sonst. Kürzlich spielte sie die weibliche Hauptrolle im Fünfteiler „Scenes From a Marriage“ (zu sehen bei Sky). Für das Drama „The Eyes of Tammy Faye“ (in Deutschland bislang nicht zu sehen) ist sie unter anderem für einen Golden Globe nominiert. Und nun wirkt die zweifache Mutter auch noch als Produzentin und eine von fünf Hauptdarstellerinnen bei dem Actionfilm „The 355“ mit, zu dem wir ein Video-Interview mit ihr führten.

Frau Chastain, die Idee zu Ihrem neuen Film „The 355“ stammt nicht nur von Ihnen, Sie haben ihn auch selbst mit Ihrer eigenen Produktionsfirma und gemeinsam mit den beteiligten Kolleginnen umgesetzt. Womit nahm das Projekt seinen Ursprung?

Ich war 2017 Mitglied der Jury beim Filmfestival in Cannes, wo jedes Jahr Produktionsfirmen mit Plakaten für ihre kommenden Filme werben. Viele davon sind typische Actionfilme, oft mit vielen prominenten Gesichtern, aber mir fiel auf, dass da immer nur Männer zu sehen waren. Mit meiner Agentin unterhielt ich mich darüber, warum nie jemand solche Geschichten mit Frauen erzählt: Denn seit meiner Geheimdienst-Recherche im Rahmen von „Zero Dark Thirty“ weiß ich, dass Frauen durchaus schon sehr lange eine wichtige Rolle im Bereich der Spionage spielen.

Höchste Zeit also, daran etwas zu ändern.

Das habe ich mir auch gedacht. Und ich wollte dabei die Zügel in der Hand halten. Also fasste ich den Entschluss, eine Geschichte für verschiedene internationale Schauspielerinnen zu finden, mit denen ich das Projekt gemeinsam stemmen, in die ganze Welt verkaufen und erst dann drehen würde. Ich machte eine Liste mit meinen Wunschkolleginnen, die ich dann abtelefonierte und nach Ideen für Rollen befragte, außerdem holte ich mit dem Regisseur Simon Kinberg einen guten Freund ins Team. Ein Jahr, nachdem ich die erste Idee für „The 355“ hatte, waren wir alle zusammen wieder in Cannes und fanden in kürzester Zeit jede Menge internationaler Verleiher.

Kein gewöhnliches Vorgehen. Warum war es Ihnen so wichtig, den Film selbst zu verkaufen?

Normalerweise findet man für einen solchen Film ein Hollywoodstudio und setzt ihn dann innerhalb deren Systems um. Das kann wunderbar funktionieren, ist aber auch nicht unkompliziert, weil da doch sehr viele Personen beteiligt sind. Und es dauert oft ziemlich lange, bis ein Film wirklich gedreht wird. Bei „The 355“ ging es dagegen sehr schnell. Einfach weil wir nur ein kleines Grüppchen von Leuten waren, die das Sagen hatten – und denen der Film nun auch gehört. Dadurch, dass alle Rechte bei uns lagen, konnten wir selbst entscheiden, was wo mit „The 355“ geschieht.

An der Spitze standen Sie mit Ihrer Firma Freckle Films. Wie sind Sie in Ihrer Rolle als Boss?

Ich bin auf jeden Fall ziemlich gut darin, meine Leute zu motivieren: Wir können das alles schaffen, lasst uns am gleichen Strang ziehen, glaubt an Euch – so etwas zu vermitteln ist mein Ding. Vorschriften zu machen ist dagegen nicht so richtig meine Stärke. Streng und hart sein, das ist der Aspekt des Chefseins, den ich sehr gerne meiner Produktionspartnerin Kelly Carmichael überlasse. Im Zweifelsfall haben wir da eine „Guter Bulle, schlechter Bulle“-Dynamik, die für uns ziemlich gut funktioniert.

Auf jeden Fall waren Sie es, die das Ensemble ausgesucht hat. Diane Kruger stieß ein wenig später dazu, als Ersatz für Marion Cotillard. Warum haben Sie sich für sie entschieden?