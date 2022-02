Jennifer Lopez : Kann man Sexsymbol und Feministin sein?

Wer dieses Jahrhundert seit Anbeginn erlebt hat, bei dem stellt sich vermutlich so etwas wie der Angela-Merkel-Effekt ein, wenn es um Jennifer Lopez geht. Eine Frau, die in den vergangenen zwanzig Jahren einfach immer da war, eine vertraute Erscheinung in der Pop- und Filmwelt, die sich zudem auf wundersame Weise so gut wie nicht verändert hat.

Seit ihren ersten großen Hits Ende der Neunzigerjahre hat J.Lo die Showbühne nicht mehr verlassen, während viele ihrer musikalischen Weggefährten über die Jahre in der Versenkung verschwunden sind. Lopez da­gegen gehört heute mehr denn je zu den einflussreichsten Frauen des Musik- und Filmgeschäfts. Und das mit 52 Jahren.

Wie schafft man es, in einer Branche, die durch die sozialen Medien immer schnelllebiger wird, im Gespräch zu bleiben? Wie besteht man gegen die Konkurrenz der jungen TikTok-Sternchen und Insta-Geschöpfe? Und wie klappt es, als ewiges Sexsymbol in Zeiten von #MeToo so ernst genommen zu werden, dass einen das britische Lifestylemagazin „Dazed“ als feministische Ikone bezeichnet, „die wir als solche lange übersehen haben“?

Vermutlich gehört es zum Phänomen J.Lo, dass sie immer auch unterschätzt wurde – um es dann allen zu beweisen. Da war dieses hübsche Mädchen mit den Rehaugen, das in den siebziger Jahren in einem kleinen Häuschen im Schatten der Sozialbauten der Bronx aufwuchs. Ihre Eltern, die aus Puerto Rico stammten, arbeiteten hart, um den Lebensstandard der Familie zu verbessern. Der Vater legte Nachtschichten ein, die Mutter forcierte, dass die drei Töchter Tanz- und Gesangsunterricht nahmen, damit sie nicht auf der Straße rumhingen und womöglich auf die schiefe Bahn gerieten.

Als Latina hätte man Lopez damals nicht viele Chancen eingeräumt, jemals ein Leben jenseits der Bronx zu führen, gar eine Villa in den Hamptons zu besitzen, dem Refugium der reichen Weißen von der Upper East Side. Aber sie schaffte es (und besitzt heute mehr als nur eine Villa). Ihr Antrieb sei es, sagt sie oft in Interviews, stets das Beste geben und immer noch besser werden zu wollen. Das aber versuchen andere auch. Und verglühen dennoch im Rampenlicht.

Irgendwann entschied sie: Ich bin der Boss

Vielleicht liegt es daran, dass J.Lo mehr als eine Künstlerin ist. Irgendwann in den Nullerjahren, als sie längst ein Superstar war, als Sängerin und Schauspielerin viele Millionen verdiente, eine erfolgreiche Parfümlinie herausgab und als erste Künstlerin gleichzeitig Platz eins der Album- und Kinocharts belegte, spürte sie, dass sie etwas verändern muss. Wie sie in ihrer Biographie „True Love“ erzählt, reifte in ihr zunehmend die Erkenntnis, dass sie über Jahre stets das getan hatte, was andere (meistens Männer) ihr vorgaben: ihre Manager, ihre Plattenbosse, ihre Stylisten.

Und das Mädchen aus der Bronx entschied damals, dass sie dazu nicht mehr bereit war. Sie wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Seitdem ist sie bei ihren Filmen und Musikalben mindestens Mitproduzentin, entwickelt Filmstoffe und schreibt Songtexte, die an die Stärke der Frauen appellieren wie „Ain’t Your Mama“, in dem es darum geht, dass Frauen nicht mehr diejenigen sein sollten, die den Männern den Rücken freihalten.

Was es heißt, in der männlich geprägten Welt der Musik das Ruder zu übernehmen, demonstrierte sie bereits in dem Video zu „I Luh Ya Papi“, eine Art Persiflage auf die klassische Rapperattitüde: J.Lo inmitten von halb nackten Männern, die sich in sexy Posen am Pool räkeln. So funktioniert ihr Feminismus: Sie schaut sich die Männerwelt an und kopiert sie. Sie ist der Boss, und der Mann wird zum Objekt. Verkehrte Welt also. Auch in ihren Filmen hat Lopez ganz selbstverständlich jüngere Liebhaber, was seit Jahrzehnten in Hollywood ganz selbstverständlich den männlichen Kollegen vorbehalten war.