Jella Haase im Interview : „In Berlin habe ich Heimvorteil“

Frau Haase, Sie wurden Schauspielerin, weil Sie auf Emma Watson eifersüchtig waren.

Wir haben in der Schule die Harry-Potter-Verfilmung geschaut, in der sie Hermine spielt, und ich dachte nur: Warum spielt die das? Ich liebe doch Hermine! Warum kann ich nicht Hermine sein? Damals habe ich entschieden: Das mache ich jetzt auch. Dann habe ich bei einer Agentur vorgesprochen, und das Ganze ging los.

Gleich mit 15 Jahren haben Sie Filme ge­dreht. Davor hatten Sie aber schon etwas Erfahrung auf der Bühne gesammelt: als Kind im Theater und in Musicals.

Ich bin jahrelang ins Theater gegangen, habe mir ein Stück nach dem anderen angeschaut. Das Theater war für mich ein Sehnsuchtsort, der mir lange verschlossen geblieben ist, weil ich dachte: Als Bühnenschauspielerin muss man richtig ausgebildet sein. Ich habe mich oft gefragt, ob ich nicht doch eine Schauspielschule besuchen soll. Das war jahrelang ein Komplex, der aber gar nicht zutrifft. Ich musste mich von dieser Denke erst befreien.

Sie waren dennoch, ganz ohne Ausbildung, die vergangenen zwei Jahre Teil des Ensembles der Volksbühne.

Als ich hörte, dass es an der Volksbühne ein Vorsprechen gab, bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ein großes Glück, wie sich herausstellte! Als ich da aufgeschlagen bin, dachte ich erst mal: Oh Gott, hier muss man mir unbedingt alles beibringen! Ich kann es gar nicht abwarten, wieder auf der Bühne zu stehen.

Wie unterscheidet sich die Arbeit am Theater vom Film?

Auf der Bühne denkt man größer. Du hast eine andere Spielphantasie, wie ich es nenne. Du musst mit deinen Kolleginnen mithalten, sonst schluckt die Bühne dich. Mein Horizont hat sich dadurch enorm erweitert, und das kann man auch auf Film- und Serienrollen übertragen.

Inwiefern?

Auf der Bühne wie im Film muss man seinen eigenen Zugang zur Figur finden. Für meine Rolle als Kleo konnte ich mehr an­bieten, ich habe mich mehr getraut. Früher habe ich vielleicht mal beim letzten Take gesagt: Ich hätte da mal ’nen Vorschlag . . . Für diese Serie bin ich gleich mit Ideen ans Set gekommen. Die Lust am Probieren, am Suchen, am Finden und manchmal Danebenliegen, habe ich im Theater gelernt.

In der Serie „Kleo“ spielen Sie eine ehemalige Auftragsmörderin der Stasi, die nach dem Mauerfall auf einen Rachefeldzug geht. Sie haben mal geäußert, dass Sie gern einen echten Bösewicht spielen würden. Ist Kleo diese Bösewichtin?

Kleo ist eher eine Antiheldin. Sie ist zu brüchig, zu fehlerhaft, zu sehnsüchtig, zu liebend, um eine richtige Bösewichtin zu sein. Vielmehr ist sie aus sich heraus radikal, stolpert dann aber immer wieder über ihre eigene Courage. Man kann ihr nicht Gut oder Böse anheften. Insofern ist sie auch keine klassische Actionheldin.

Die Bandbreite Ihrer Rollen ist groß. Sie wählen Figuren aus dem Bauch heraus. War das bei Kleo auch so?

Tatsächlich überwog am Anfang der Zweifel. Die Figur ist sehr brutal, und ich musste mich fragen, wie ich diesen Gewaltexzess und ihr Morden rechtfertigen kann. Also, nicht rational betrachtet natürlich, sondern in ihrer überzeichneten Form. Kleo wird am Anfang der Sicherheit ihres Lebens beraubt, dann des Systems, in dem sie gelebt hat, aber auch der Menschen um sie herum. Sie verliert das Vertrauen ins Leben. Auf ihrer Reise versucht sie, Stück für Stück ihre Würde wiederzu­bekommen.

Das klingt mehr nach einer Herangehensweise für ein tragisches Theaterstück als für eine eher komödiantische Serie.

Ich wusste ganz lang gar nicht, was es für ein Genre sein würde. Ich habe neben ihrem Witz auch ihre Not gesucht, bis mir die Überspitzung klar geworden ist. Ich wollte aber kein Genre bedienen, sondern mir eine Figur aneignen.

Die letzte Ostberlinerin, die Sie gespielt haben, war die Schauspielerin Katharina Thalbach, im Film „Lieber Thomas“. Da ging es ernst zu.

Ich glaube, dass man einer fiktiven Kleo mit einer gewissen Aufrichtigkeit begegnen kann, so wie ich bei meiner Katharina in „Lieber Thomas“ eine gewisse Leichtigkeit einbringen konnte. Da unterscheide ich die Genres nicht. Ich versuche mich eigentlich immer aus der Figur heraus einem Thema anzunähern. Ich unterscheide nicht, welche Figur gemessen an dem jeweiligen Genre klug, welche witzig sein muss. Wenn man so will, ist der Unterschied vielmehr, dass Kleo in einer Art Comic-Welt lebt und Katharina in einer echten. Katharina ist übrigens auch nicht nur ernst.