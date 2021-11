Bezos Freundin und DiCaprio : „Leo bekommt nie wieder pünktlich ein Paket“

Aktualisiert am

Ein sechs Sekunden langes Video wird in den sozialen Medien zum Hit: Hauptdarsteller sind Leonardo DiCaprio und die Freundin von Jeff Bezos – der Amazon-Gründer selbst steht wie ein Statist daneben.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez auf der LACMA Art + Film Gala im Los Angeles County Museum of Art Bild: EPA

Manchmal reichen schon sechs Sekunden Videomaterial, um einen Hit in den sozialen Netzwerken zu landen. Vor allem, wenn die Protagonisten derart prominent sind und das Material noch dazu ein Dreiecksverhältnis suggeriert, wie in diesem Fall: Zu sehen ist die Freundin von Jeff Bezos, die händchenhaltend mit ihrem Partner auf Schauspieler Leonardo DiCaprio trifft. Begeistert blickt Lauren Sánchez zu DiCaprio hoch, während er sich mit ihr unterhält. Der Amazon-Gründer Bezos steht unbeholfen daneben.

Der Clip ist vergangenen Samstag bei einer Gala im Kunstmuseum Los Angeles County Museum of Art (LACMA) entstanden, bei der DiCaprio moderierte. Auf Twitter ließen lustige Memes und Kommentare nicht lange auf sich warten.

Die Sequenz hatte bis Dienstagmittag bereits mehr als 17 Millionen Aufrufe und den Titel „Leo is Mr. Steal Yo Girl“ verpasst bekommen – der Freundinnendieb. Eine Nutzerin schrieb: „Leo bekommt nie wieder pünktlich ein Paket.” Ein weiterer Nutzer versucht Bezos mit Verweis auf die üblicherweise sehr jungen Freundinnen des Hollywoodstars zu beruhigen: „Sie ist zu alt für Leo. Du musst dir keine Sorgen machen.” Darunter postete er ein Diagramm mit Frauen, die der Schauspieler in den vergangenen Jahren gedatet hat – demnach war keine von ihnen älter als 25. Sánchez, die als Moderatorin und Schauspielerin tätig ist, ist 51 Jahre alt, DiCaprio wird in dieser Woche 47.

Auch Bezos äußerte sich zu dem Video mit einem humorvollen Tweet: „Leo, komm her, ich will dir etwas zeigen…”, dazu postete er ein Foto, auf dem er sich lässig auf einem Schild mit der Aufschrift „Gefahr. Steile Klippe. Tödlicher Sturz“ abstützt. Leonardo DiCaprio entschied sich derweil für die Gentleman-Taktik: Er schwieg.