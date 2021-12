Trend Jawline-Contouring : Klare Kante zeigen

Manche Erlebnisse sind von so großer Bedeutung, dass sie Spuren im Gesicht hinterlassen. Bei Katrin Wolf war es eine lebensbedrohliche Erkrankung, deren kräftezehrende Therapie sich auch in ihrem Gesicht abzeichnete. Ende 2017 erkrankte die damals 44 Jahre alte Diplom-Kauffrau aus Regensburg, die für ein Industrieunternehmen tätig ist, an Brustkrebs. „Die Diagnose stellte mein Leben auf den Kopf“, sagt Wolf, die eigentlich anders heißt. „Es war eine Zäsur und der Beginn einer unglaublich harten Lebensphase.“ Trotz Chemotherapie und Bestrahlung musste ihr Brustdrüsengewebe linksseitig komplett entfernt werden. Später wurde ihre linke Brust in einer aufwendigen Operation wieder rekonstruiert. Mit dem Ergebnis war sie mehr als zufrieden. Eine Rehabilitation brachte ihr neue Kraft. Die Prognose war gut.

Wolf hatte den Krebs nach vier Jahren besiegt und empfand das als großes Glück. Sie war gesund, fühlte sich wieder gut und fit. Doch wenn sie in den Spiegel schaute, sah sie noch immer eine müde und erschöpft wirkende Frau. Ihre Wangenpartie war erschlafft, der Übergang zwischen Gesicht und Hals nicht mehr klar definiert, die Konturen waren verschwommen. Das Gewebe in ihrem Gesicht war abgesackt, es hatten sich Hängebäckchen gebildet. Sie wirkte mitgenommen. So wollte sie nicht wahrgenommen werden: „Ich hatte das tiefe Bedürfnis, frisch und gesund auszusehen.“ Katrin Wolf suchte nach einem Weg, wieder eine klare Kontur in ihr Gesicht zu bringen und entschied sich schließlich zu einer Korrektur der Kinnlinie.