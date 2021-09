Jannis Niewöhner im Fragebogen : „Ich würde gerne meinen Opa noch einmal treffen“

Im Münsteraner „Tatort“ hatte Jannis Niewöhner als Zehnjähriger seine erste Rolle. Es folgten Kinder- („Die wilden Hühner und die Liebe“) und Jugendfilme („Freche Mädchen 2“). Die erste Charakterrolle spielte Niewöhner, der 1992 in Krefeld geboren wurde, 2012 in „Ein Jahr nach morgen“ von Aelrun Goette. Sechs Jahre später gelang ihm mit Alain Gsponers Film „Jugend ohne Gott“ der Durchbruch. Romanverfilmungen liegen dem Wahlberliner: Vergangenes Jahr war er als Goldmund in Hermann Hesses „Narziß und Goldmund“ zu sehen, im September kommen die „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (Regie Detlev Buck) ins Kino – mit Jannis Niewöhner in der Titelrolle.

Was essen Sie zum Frühstück?

Ein gutes altes Müsli mit Haferflocken und selbst geschnippeltem Obst. Dazu eher einen Kaffee als Tee.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Meistens am Set. Die tollsten Sachen holen die Kostümbildnerinnen, und wenn die Klamotten nicht gerade aus dem Fundus kommen, kann man sie manchmal abkaufen. Ich habe einfach nicht so den guten Blick beim Einkaufen dafür und auch nicht die Geduld dazu.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Ein T-Shirt, das total durchlöchert ist. Aber ich weigere mich, es wegzuschmeißen, weil eine Geschichte dranhängt. Ich bin mit meinen Eltern früher immer nach Formentera gefahren, und von dort haben wir jedes Jahr so ein komisches Touristending mitgenommen, auf dem einfach „Formentera“ steht. Dieses T-Shirt hat mein Vater wohl irgendwann in den Neunzigern gekauft.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vor etwa fünf Monaten, an eine Regisseurin, die ich ganz toll finde. Ich hatte von einem neuen Filmprojekt gehört, bei dem ich gerne dabei wäre. Mit dem Brief wollte ich meinem Anliegen mehr Gewicht geben. Und sie hat auch geantwortet. Aber mehr verrate ich nicht.

Welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt?

Das erste, das mir einfällt, ist tatsächlich „Narziß und Goldmund“ von Hermann Hesse. Das Buch hat mich, wie sicher viele junge Leute, die nach der Schule ins Leben starten, richtig mitgenommen. Und ich habe mich damals auch schon stark als Goldmund empfunden.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Ich lese Zeitungen, nicht auf Papier, sondern auf dem Handy. Weitere Quellen sind Freunde, die zum Beispiel Philosophie und Geschichte studieren. Über sie bekomme ich einen anderen Blick auf die Dinge, genauso wie durch meine Filme, wie zuletzt „Je suis Karl“ von Christian Schwochow, in dem es um Terror und eine junge Frau geht, die sich in einen Revolutionär verliebt.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Smalltalk fängt ja immer mit einer Kurzzusammenfassung davon an, was man so macht. Darüber kommt man dann hoffentlich zu anderen, wichtigeren, interessanteren Themen.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Ich weine eigentlich recht oft bei Filmen. Zuletzt, als ich „Die Kunst zu gewinnen – Moneyball“ noch einmal gesehen habe.

Sind Sie abergläubisch?

Nein. Nur wenn’s mit etwas Gutem verbunden ist.

Worüber können Sie lachen?

Über den britischen Comedian Ricky Gervais, den Amerikaner Jonah Hill oder den deutschen Komiker Teddy Teclebrhan. Und grundsätzlich über Situationskomik.

Ihre Lieblingsvornamen?

Noah für ein Mädchen und Bela für einen Jungen.

Machen Sie eine Mittagspause?

Mittlerweile nicht mehr. Das habe ich früher oft auch am Set gemacht, aber vor allem, weil ich mittags immer wahnsinnig viel gegessen habe. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich deswegen immer so müde war. Jetzt esse ich eine Portion weniger und bin dafür fitter über den Tag.

In welchem Land würden Sie am liebsten leben?

Ich bin sehr glücklich hier in Deutschland. Ich könnte aber auch gut in Neuseeland leben, zumindest in meiner Vorstellung.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Obst. Einfach Äpfel, Birnen, Pfirsiche.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Ohne. Ich habe ein Fahrrad. Gefühlt steht man in Berlin mit einem Auto nur, mit dem Rad ist man dagegen immer in Bewegung und kommt auch viel schneller voran.

Was ist Ihr größtes Talent?

Meine Offenheit für alle möglichen Charaktere, auch im echten Leben. Ich beschäftige mich gerne mit Menschen, ohne dabei wertend zu sein.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Meine Strategie ist, dass ich all das, was andere als unvernünftig ansehen, für mich als okay einstufe, zumindest in dem Moment, in dem ich es mache.

Welche historische Person würden Sie gerne treffen?

Meinen Opa würde ich gerne noch einmal treffen, aber der ist ja keine historische Person. Vielleicht die Richterin Ruth Bader Ginsburg, weil sie für ihre Sache so ohne Hass gekämpft hat. Selbst über die bösen alten weißen Männer, die am Supreme Court vor ihr saßen, hat sie gedacht, das sind doch kleine Kinder, denen ich noch etwas Neues beibringen kann.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Nein. Noch nie.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Allure von Chanel.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Auf einem alten Campingplatz an der Küste der Bretagne. Der war im Wald, und die Wohnwagen standen kreuz und quer. Da war ich jeden Sommer mit Freunden und Familie und habe viele gute Erinnerungen daran.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Bei einem Konzert einer kleinen Band in der „Dalston Jazz Bar“ in London.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Gerade zum Glück nichts.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Einfach heißes Wasser. Bier und Wein sowieso.