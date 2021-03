Schümann im neuen „Sisi“-Film : „Ich werde Kaiser!“

Dreimal war Karlheinz Böhm der Mann an Sissis Seite. Nun wird es einen neuen Franz Joseph geben. „Ich werde Kaiser!“, schrieb der Schauspieler Jannik Schümann am Mittwochabend stolz auf Instagram. Damit werde sein Kindheitstraum wahr. Dazu stellte er ein Foto von sich und der jungen Schweizerin Dominique Devenport, er mit Schnurrbart und in Uniform, sie mit Diadem und in goldfarbenem Kleid.

Die 1996 in Luzern geborene Noch-Studentin der Münchner Otto-Falckenberg-Schule folgt damit Romy Schneider nach und spielt Sisi, die Kaiserin von Österreich. „Sisi“ lautet auch der Titel der TV-Now-Neuverfilmung. Produziert wird die Serie von Story House Pictures, Regie führt Sven Bohse („Ku’damm ’56/’59“, „Das Geheimnis des Totenwaldes“). Die Ausstrahlung ist für Ende 2021 geplant.

„Ich freue mich so sehr auf die Dreharbeiten, die von April bis August in Lettland und Litauen stattfinden“, ließ der 28 Jahre alte Schümann („Charité“) wissen. „Ich bin jetzt schon verliebt in meine Sisi, Dominique Devenport.“ Der gebürtige Hamburger sieht in der Serie seine bisher größte schauspielerische Herausforderung. „Außerdem durfte ich mir in der Vorbereitung sehr viele neue Skills aneignen: Reiten, Fechten, Tanzen, Etiketten-Training. Wie cool ist das denn?!“, heißt es im Pressetext der Produktionsfirma.

Die Neuauflage „Sisi“ soll im Vergleich zu Romy Schneiders „Sissi“ historisch genauer sein, auch wenn wieder die „Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit“ erzählt wird, wie es heißt. Eines ist schon authentischer: Die echte Elisabeth wurde Sisi gerufen, nicht Sissi.