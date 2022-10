Jamie Lee Curtis im Interview : „Ich hatte auch mein MeToo-Erlebnis“

Schauspiellegende Jamie Lee Curtis spricht im Interview darüber, wie ihre Karriere später wieder in Schwung gekommen ist, über persönliche Dämonen und über MeeToo in Hollywood.

Jamie Lee Curtis, der Titel Ihres Films impliziert, dass dies der letzte Film der „Halloween“-Horrorfilm-Reihe mit Ih­nen in der Hauptrolle ist. Sie haben Laurie ­Strode siebenmal gespielt. Fällt es Ihnen schwer, loszulassen und sich von diesem Dauerprojekt zu verabschieden?

Also erst einmal besitze ich ja nicht die Rechte an der Filmreihe. Ich wette zwar nicht gerne. Aber ich habe da so eine Vorahnung. Ich glaube, es wird schon sehr bald einen weiteren „Halloween“-Film ohne mich geben. Das ist bestimmt noch nicht das Ende der Geschichte. Es wird also sehr wahrscheinlich nicht Ihr letztes Interview zu diesem Thema sein, aber mein letztes „Halloween“-Interview in diesem Rahmen.

Und wie fühlen Sie sich dabei?

Ich erlebe gerade die ganze Bandbreite von Gefühlen. Zum einen bin ich sehr stolz auf unsere Arbeit und was wir in den 44 Jahren erreicht haben, seit der erste Teil in den Kinos zu sehen war. 44 Jahre! Das ist doch außergewöhnlich. Und ich fühle mich ­ge­rade dermaßen geliebt – ich habe dauernd Tränen in den Augen.

Was ist das für eine Liebe?

Die Liebe, die ich von Menschen erfahre, die Laurie Strode lieben und deswegen auch mich. Und Sie werden es nicht glauben, aber das ist wahre Liebe. Für einen Teil des Publikums sind wir zu einer Person verschmolzen. Das sind sehr große Ge­fühle. Deswegen fällt es mir wirklich schwer, Laurie zurückzulassen. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Aber das Publikum liebt diese Figur nun schon sehr lange. Und deswegen hoffe ich, sie werden auch mich weiterhin ins Herz schließen.

Laurie Strode ist also für Sie mehr als eine Rolle?

Ja. Und die neue „Halloween“-Trilogie, die wir seit 2018 gedreht haben, hat mein Leben noch einmal komplett verändert. Vor fünf Jahren war ich an einem Tiefpunkt meiner Karriere und wusste nicht, ob ich jemals wieder in diesem Beruf arbeiten würde. Und plötzlich hatte ich wieder diese Rolle in einem wahnsinnig erfolg­reichen Film. Das als Frau in meinem Alter, die sich endlich selbstbewusst gegen das Monster zur Wehr setzt, das sie seit Jahrzehnten terrorisiert – und dabei alles aufs Spiel setzt, sogar ihr Leben.

Eine starke Botschaft zur richtigen Zeit.

Wir konnten das natürlich nicht ahnen, aber unser Film kam dann im gesellschaftlichen Klima der neuen Frauenbewegung in die Kinos. Alle redeten über MeToo, und das katapultierte nicht nur diesen Film an die Spitze der Kino-Charts, sondern auch mich in eine Position, in der ich plötzlich wieder Optionen hatte, von denen ich vorher nicht einmal geträumt hätte.

Wie leben Sie diese neue Freiheit?

Ich habe nicht nur ein Drehbuch geschrieben, sondern es sogar an ein Filmstudio verkauft. In den vergangenen Jahrzehnten war ich ja vor allen Dingen damit beschäftigt, meine Kinder großzuziehen und ­ver­heiratet zu bleiben. Jetzt habe ich in meinem Alter auf einmal die Möglichkeit, meine Kreativität in Projekte umzusetzen. Das ist doch verrückt, oder?! Ich bin total aufgeregt und sehr beschäftigt. Ein ganz neues Leben!

Heute wird Laurie Strode als eine der größten feministischen Ikonen des Horrorfilms gefeiert. Das war nicht immer so. Haben Sie das kommen sehen?

Viele Interessengruppen haben Laurie Strode für ihre Sache vereinnahmt. Und ich bin sehr gerne die Galionsfigur, für welche Sache auch immer. Das macht mich glücklich. Ich bin keine Intellektuelle und nicht jedermanns Liebling. Ich kann noch nicht einmal genau überblicken, wer oder was Feministinnen überhaupt sind. Aber wenn man mich als feministische Heldin feiern will: großartig. Ich weiß das zu schätzen. Aber ich freue mich auch über jeden anderen Titel. Heldin für die Homosexuellen? Super! Alte verheiratete Heldin? Phantastisch. Grauhaarige Ikone? Wunderbar. ­Heldin für Frauen mit großen Brüsten? Auch schön. Aber es ist mir dann auch ­wieder egal. Denn so sehe ich mich nicht.