Khaby Lame : Der König von TikTok

Aktualisiert am

Sein Erfolg beruht auf einer Geste, die international verständlich ist: Lame bei den Filmfestspielen in Cannes. Bild: Reuters

Der Topf mit Deckel passt nicht ins Küchenregal – er ist zu hoch, der Abstand zwischen den Regalbrettern ist nicht groß genug. Was tun? Zum Glück gibt es vermeintlich clevere Leute auf TikTok, die einen Trick teilen: Griff vom Deckel abschrauben und in den Topf legen, den nun flacheren Deckel wieder draufsetzen. Das Ganze wird allen Erns­tes beschrieben als „Trick, den du ab heute anwenden musst, um besser organisiert zu sein“.

Manon Priebe Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge



Das ist total doof und umständlich? Absolut! Das findet auch Khaby Lame. Er zeigt den Influencern in seinen eigenen kurzen Videos, wie es ganz leicht geht und wie unsinnig ihre vermeint­lichen Lifehacks sind: Deckel falsch herum, also mit den Griff nach unten, auf den Topf legen – fertig. Zum zweit­erfolgreichsten TikToker weltweit ist Lame so geworden.