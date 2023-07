Nichts sagt „Ich hasse ,Barbie‘“ so unmissverständlich wie eine Puppenverbrennung. Während Greta Gerwigs Produktion an nordamerikanischen Kinokassen am vergangenen Wochenende mehr einspielte als jeder andere Film seit Jahresbeginn, stellte sich der konser­vative Kommentator Ben Shapiro auf einen Parkplatz in seiner Wahlheimat Florida und setzte eine Barbie in Brand – samt Ken und ihrem pink­farbenen Cabriolet. „Dieser Film ist nicht nur ein Haufen Scheiße“, ließ der gebürtige Kalifornier wissen. „Dieser Film ist ein flammendes Stück Hundescheiße.“

Bei der Begründung seines Urteils holte Shapiro weit aus. Der feministische Unterton, ein unmännlicher Ken, gespielt von Ryan Gosling, und die vermeintliche Unvereinbarkeit von Männer- und Frauenwelt machten Gerwigs „Barbie“ unerträglich. „Der Film ist woker als al­les, was ich bis jetzt gesehen habe“, wetterte der Neununddreißigjährige bei Youtube.

Schon in den Wochen vor der Kinopremiere hatte die erste Barbie-Produktion mit der menschgewordenen Puppe die Gemüter erhitzt. Das Branchenblatt „Variety“ tat den Film als „Werbung für einen Spielzeughersteller“ ab, gab aber zu, dass die unerwartet emanzipierte Barbie, gespielt von Margot Robbie, das Potential habe, künftigen Generationen junger Amerikanerinnen als Vorbild zu dienen. Auch der „Hollywood Reporter“ fühlte sich an einen Werbespot des Unternehmens Mattel erinnert, das die blonde Puppe vor 64 Jahren auf den Markt gebracht hatte.

Shapiro und andere Konservative streiten derweil über Werte. Ginger Gaetz, seit knapp zwei Jahren Ehefrau des republikanischen Abgeordneten und Trump-Anhängers Matt Gaetz, rief zu einem Boykott des Films auf. „Barbie“ habe es nicht nur versäumt, Religion und Familie darzustellen. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Gerwig versuche, dem Publikum zudem einzureden, Männer und Frauen könnten nicht „positiv zusammenarbeiten“.

Auch die Besetzung gefällt nicht allen. Neben dem homosexuellen Schauspieler Scott Evans und der queeren Alexandra Shipp wurde auch die Schauspielerin Hari Nef, die vor 30 Jahren als Junge geboren wurde, für eine Rolle als ­Barbie-Freundin verpflichtet. „Ich ­habe erfahren, dass eine von Barbies engsten Vertrauten von einem Mann gespielt wird. Ist denn nichts mehr heilig?“, fragte die konservative Autorin Peachy Keenan während eines Interviews mit dem Sender Fox.

Das sogenannte Trans-Grooming, das junge Kinogänger zur Anpassung ihres Geschlechts bewegen solle, so warf Keenan den Filmemachern vor, sei nicht zu übersehen. Auch der christliche Filmbewertungsdienst ­Movieguide befürchtete eine Abkehr von traditionellen Werten. „,Barbie‘ lässt die Zielgruppe der Familien mit kleinen Mädchen im Stich, um sich auf Geschichten über LGBTQ+ zu konzentrieren“, wetterte der konservative Branchendienst vor der Premiere der Komödie.