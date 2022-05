Die Social Media Sprechstunde : Isabella Rossellini: Die glücklichste Frau der Welt

Sie sitzen in einem Auto und werden verfolgt. Das Fenster haben Sie herunter gekurbelt und filmen, was Ihnen da passiert: Ein großer, wilder Vogel beißt in die Autoreifen. Das amüsiert Sie, Sie lachen, denn Sie lieben Tiere. Sieht man dieses kurze Video, das Sie auf Instagram hochgeladen haben, ist man sich sicher: Glück bedeutet, von einem Truthahn verfolgt zu werden.

Sie könnte Ingrid Bergman sein

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Seit einigen Jahren leben Sie nun auf Ihrem kleinen Bauernhof. Ihrem Sohn zuliebe zogen Sie weg aus der Stadt, New York tat ihm nicht gut. Sie mögen die Stadt, doch fiel es Ihnen nicht schwer, sie hinter sich zu lassen: Nach Rom, Paris, Los Angeles und New York leben Sie nun den eigentlichen Traum auf Long Island. Sie sagten einst, das erinnere Sie an ihre Heimat, Italien, da trenne man nicht so sehr zwischen Stadt und Land. Auf dem Land sind Sie zwar nicht mehr so sehr umgeben von Künstlern, Schauspielerinnen und Intellektuellen; dafür von Bienen und Käfern, Hühnern und Schafen. Für sie kehrten Sie sogar an die Universität zurück, studierten ihr Verhalten und drehten kleine Filme darüber.

Es sind die einzigen, die heute ihre Privatsphäre stören. Kahlo beispielsweise, ein Lincoln Longwool Schaf, das stapft gerne mal durch Ihr Haus, auf den breiten Planken Ihres Wohnzimmers, hinein in Ihren begehbaren Kleiderschrank, in dem viele Kaftane und einige Roben hängen. Sie trugen sie sicher zu Filmpremieren und Dinner-Galas. Ihre Freunde von damals, sie leben teils nicht mehr: Patrick Demarchelier, William Hurt, André Leon Talley, Jean Claude Carriere, jedem von ihnen widmen Sie ein Bild auf Ihrem Profil. Ihre Freunde sind und waren alle berühmt – aber nur fast so berühmt wie Ihre Mutter.

Sie ist es, die zwischen den Videos von Bauernhoftieren und Bildern vergangener Freunde immer wieder auftaucht. Die schwarzweißen Fotos sind meist verpixelt, doch auch in schlechter Auflösung wirken die Motive glamourös: Sie gehen mit ihr über die Straße, im Gleichschritt, hohen Hauptes, Arm in Arm, elegant gekleidet. Kein einziger Spaziergang mit ihr, so schreiben Sie, blieb unfotografiert – sie hasste es, Ihre Mutter, genauso wie Sie. Und dennoch sind Sie heute froh über jedes Bild, das Sie mit ihr haben.

Baci für Scorsese

Dass Sie ihr wie aus dem Gesicht geschnitten sind, das war Ihr Fluch und Ihr Segen. Einmal setzte sich, so die Geschichte, ein Mann in einem New Yorker Restaurant zu Ihnen und Ihren Freundinnen an den Tisch. Er sei ganz gebannt gewesen von Ihrem Antlitz. Sie könnten die Tochter von Ingrid Bergman sein!, meinte er. Ihre Freundinnen hätten gelacht und gesagt: Das ist sie ja! Fünf Jahre würde er Sie begleiten, da waren Sie schon einige Jahre von Ihrem Mann geschieden.

Und weil Sie Tochter eines italienischen Großmeisters des Films sind, lag es nahe, dass sowohl der Ex-Mann, als auch der Neue ebenfalls Meister desselben Faches sind. Ihren Ex-Mann lernten Sie kennen, als sie noch Journalistin waren, sie interviewten ihn für seinen neuen Film. Später würden Sie vermuten, er habe Sie wohl nur Ihres Vaters wegen geheiratet. An Martins Geburtstag luden Sie ein altes Bild hoch: Sie sind jung und wunderschön, er hält eine Sonnenbrille, sie greifen ein Frühstücksmesser, sie beide blicken sich nicht an, „Happy Birthday Martino, entschuldige, ich bin ein paar Tage zu spät. Baci“, schreiben Sie dazu.