Neuer Instagram-Rekord : Messi ist jetzt erfolgreicher als ein Ei

Ein Mann und sein Pokal überholen ein Ei. Das ist die Kurzfassung eines neuen Rekords. Der Schauplatz: Instagram.

Der Mann ist Lionel Messi, der strahlend den WM-Pokal in die Höhe streckt. Dieser Post hat auf Instagram so viele Likes gesammelt wie sonst kein Post davor. Das Foto ist Teil einer Serie an Fotos vom Finale der Fußballweltmeisterschaft in Qatar, das Argentinien gegen Frankreich gewonnen hatte. Die Fotos zeigen Messi mal mit, mal ohne Pokal, mal mit Manschaftskollegen, mal alleine, aber immer jubelnd.

Im Text zu dem Bild dankt er seiner Familie und allen, die an ihn geglaubt haben. „Wir beweisen einmal mehr, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und vereint kämpfen, das erreichen können, was wir uns vorgenommen haben.“

Was das Ganze mit einem Ei zu tun hat? Den Rekord der meisten Likes hielt vorher ein Ei, genauer gesagt der Account mit dem Namen „world_record_egg“. Dessen einziger Beitrag vom 4. Januar 2019 wurde gezielt veröffentlicht, um den bis dahin gültigen Weltrekord von Kylie Jenner zu übertrumpfen. Die Aufmerksamkeit für das Ei wurde unter anderem zu einer Kampagne für mentale Gesundheit genutzt. Im Zuge von Messis neuem Rekord bekommt das Ei nun abermals Aufmerksamkeit – und hat inzwischen mehr als 57 Millionen Likes.

Messi nahm die Fans auf Instagram auch nach dem WM-Finale mit auf seine Reise mit dem WM-Pokal, zum Beispiel im Flugzeug zurück nach Argentinien. Nach der Ankunft in Südamerika durfte der Pokal wohl bei Messi übernachten. Jedenfalls postete der Weltmeister ein Bild von sich im Bett samt goldener Trophäe.

Mehr zum Thema 1/

In den Top Ten der meistgelikten Instagram-Posts stammen gleich vier Beiträge von Messi, alle während oder kurz vor der WM in Qatar veröffentlicht. Sein ewiger Rivale Ronaldo hat mit „nur“ drei Posts auch hier das Nachsehen gegenüber dem Argentinier.