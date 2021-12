Widerstand durch Schildkröten : Langsam reicht’s

Der Fototermin dauert oft nur eine halbe Stunde. Die nötigen Genehmigungen für das Bild mit Benno Fürmann, der der Kanalisation entsteigt, nahmen am Ende sechs Monate in Anspruch. Bild: Ingo van Aaren

Als Paris Mitte des 19. Jahrhunderts in Richtung Effizienz, Kapitalismus und Geschwindigkeit umgebaut wurde, formierte sich Widerstand. Die künstlerische Bohème, allen voran Charles Baudelaire, führte als Gegenbewegung Schildkröten spazieren. Vor einiger Zeit erinnerte ich mich an die Stelle aus dem „Passagen-Werk“ Walter Benjamins, in der er davon berichtete. Heute erleben wir neben der analogen Beschleunigung der klassischen Moderne den Dynamisierungsschub der Digitalisierung. Daher habe ich Menschen, die unsere Gesellschaft auf ganz verschiedene Art prägen, gebeten, mit meiner Schildkröte spazieren zu gehen oder sie mit in ihre Welt zu nehmen; viele waren sofort dabei, Max Raabe, Annette Frier, Samy Deluxe, Benno Fürmann, Gina Lückenkemper und Svenja Flaßpöhler zum Beispiel. So soll ein entschleunigtes Gesellschaftsporträt entstehen, ironisch poetisch.

Die Bilder kann man aber auch in größerem Zusammenhang sehen. Fototheoretisch fußt das Projekt auf dem Werk „Die helle Kammer“ von Roland Barthes und seiner Idee von „Studium“ und „Punctum“. Die Schildkröte, die eine lange Spur durch Literatur und Philosophie zieht, verbindet uns mit weit entfernten Kulturen, während die porträtierten Personen unsere derzeitige Kultur widerspiegeln. Die Bilder funktionieren auf einer mythologischen Ebene, aber auch mit einer direkten Verbindung zum Betrachter, ohne Wissen um kulturhistorische Bezüge.

Ein ungewöhnlicher Blick in unser Land

Durch Corona haben die Fotografien weitere Bedeutung gewonnen. Die Menschen sind alleine zu sehen, nur mit der Schildkröte. In den vergangenen beiden Jahren hat die Entschleunigung uns alle erreicht. Zudem stehen wir am Übergang einer traditionell textbasierten in eine bildbasierte Kultur, und ich sehe es als Aufgabe von uns Fotografen an, Ideen durch Bildsprache in diese neue Kultur zu überführen. Gemeinsam mit dem Schriftsteller David Wagner war ich mit der Schildkröte auch selbst unterwegs. Daraus ist ein Buch geworden, „Nachtwach Berlin“, dessen Erfolg uns sehr gefreut hat.

Aber auf diesen Seiten sehen Sie weitere Szenen aus dem gerade entstehenden Gesellschaftsporträt. Neben der Schildkröte steht immer ein persönlicher Aspekt des menschlichen Protagonisten im Fokus. So wollte Max Raabe als passionierter Radfahrer gerne ein Rennen gegen die Schildkröte fahren. Er hört es wahrscheinlich nicht gerne, aber gewonnen hat er es eher nicht. Johann von Bülow hat seine Hündin Lou mitgebracht, ein tolles Model. Wir haben an einer Straßenecke in Berlin das alte Sofa gefunden, und sie hat sich daraufgesetzt wie eine ägyptische Katzengöttin. Rainer Langhans hat mich in seiner Wohnung empfangen, ein Erlebnis in Minimalismus. Charles Schumann kannte die Geschichte von Baudelaire und der Schildkröte – die Bar, in der das Foto entstanden ist, heißt deswegen sogar „Les Fleurs du Mal“. Thea Dorn wünschte sich wegen ihrer Liebe zu Sushi ein japanisches Setting. In den meisten Fällen benötigen Locationsuche und Motivauswahl deutlich mehr Zeit als der Fototermin selbst, der oft nur eine halbe Stunde dauert. Die nötigen Genehmigungen für das Bild mit Benno Fürmann, der der Kanalisation entsteigt, nahmen am Ende sechs Monate in Anspruch. Und Gina Lückenkemper zu entschleunigen, die schnellste Frau Deutschlands, war auch nicht einfach, zumal sie mit Worten so fix ist wie mit den Beinen auf der Tartanbahn.

Mein großer Traum bleibt das umfassende Porträt der deutschen Gesellschaft mit Schildkröte. 20 bis 30 Bilder sollen noch hinzukommen, bevor es in Buchform gegossen wird. Persönlich, selbstironisch, ein ungewöhnlicher Blick in unser Land. Baudelaire hat in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert. Mit ein bisschen Glück sieht sich in vielen Jahren jemand diese Bilder an und kann sich ein Lächeln und ein wenig Freude über uns und unsere Zeit nicht verkneifen. Grüßen wir ihn oder sie schon mal aus den Tiefen der Vergangenheit.

Ingo van Aaren, David Wagner: „Nachtwach Berlin“, Distanz Verlag, 160 Seiten, 32 Euro.